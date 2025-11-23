消署訪視基消局補助經費執行情形

內政部消防署副署長簡萬瑤（中）實地訪視114年內政部補助經費執行情形，期盼中央、地方攜手打造更安全的基隆。（圖：基隆消防局提供）

內政部消防署副署長簡萬瑤日前親自率隊至基隆市消防局，實地訪視114年內政部補助經費執行情形。此行重點包括信義消防分隊廳舍改善工程與新購多功能排煙車之展示與操作示範，訪視過程順利圓滿。

位於信義區教忠街的信義分隊廳舍使用多年，因內部空間配置不佳、設備老舊及壁癌等問題，長期影響同仁備勤與休息品質。消防局行政科長余宗庭於簡報中指出，本次獲消防署補助約400萬元，進行環境改善工程提升廳舍品質，也有助於消防人員的職安環境。

改善工程包括寢室更新、地板重鋪、文康室改善、牆面粉刷、壁癌修繕及衛浴性別友善改造等。改善後的空間更安全、舒適、明亮，提供消防人員優質的備勤環境，有效提升生活品質與執勤效率。在車輛汰換方面，消防局推動的「汰換老舊消防車輛第二期中程計畫」，獲消防署補助2輛多功能排煙車，總經費達2,600萬元。兩輛排煙車分別具有每小時12.2萬及7.5萬立方米的排煙能力。至於多功能排煙車為現代火場的重要支援戰力，配備高性能排煙機、抽風設備、照明設備與偵測儀器，可在火場中迅速排除濃煙、改善能見度，降低有毒氣體濃度，讓消防搶救人員能更安全投入搶救行動，有效降低濃煙濃度並改善消防員視野，展現優異效能，對整體救災進程有重要助益。

消防局長游家懿表示，中央與地方攜手合作，是強化消防救災能力不可或缺的力量。本次廳舍改善及排煙車汰購成果，讓基隆市的消防戰力再提升一個層級。游局長特別感謝內政部對基隆消防的支持，讓消防同仁擁有更優質的工作環境，也讓市民享有更全面、更安全的消防保障。