消耗2GW電力的算力中心有多狂 馬斯克宣布xAI新第三棟建築叫「微硬」

億萬富豪、科技企業家馬斯克（Elon Musk）於12月30日透過社群平台X表示，他旗下的人工智慧新創公司xAI已完成第三棟建築的購置，持續擴張其資料中心與運算基礎設施，目標是將整體AI訓練能力推升至接近2GW（20億瓦）的用電與運算規模。此一數字不僅在科技產業中極為罕見，也被視為當前全球AI算力競賽的關鍵門檻之一。



xAI近來快速擴張，被外界解讀為正面迎戰目前生成式AI領域的主要競爭者，包括OpenAI（ChatGPT）及Anthropic（Claude）。馬斯克多次公開批評現有AI生態過於集中，也強調xAI的發展目標是在模型能力、推理深度與訓練規模上建立差異化優勢，而算力正是其中最核心的基礎。

第三棟建築命名為「微硬」



馬斯克在貼文中指出，xAI已買下第三棟建築，並將其命名為「MACROHARDRR」，名稱被外界解讀為對微軟（Microsoft）的諧音式調侃。不過，他並未公開該建築的具體位置與面積細節。稍早，科技媒體The Information引述房地產紀錄與知情人士報導，這座新設施位於田納西州曼菲斯市郊，將與xAI既有的資料中心群形成更完整的運算基地。

目前xAI在曼菲斯打造的超級電腦集群「Colossus」已被業界形容為全球規模最大的AI超級電腦之一。根據相關人士說法，xAI正規劃大幅擴充該系統，未來整體設施可能容納多達100萬顆GPU，用於大型語言模型與多模態模型的訓練與推理。新購置的建築預計將於2026年開始改建為正式資料中心，成為下一階段算力擴張的核心節點。

所謂「2GW算力」之所以引發高度關注，關鍵在於其能源與計算意義。2GW等級的電力消耗，已接近一座中型核電機組或大型天然氣電廠的輸出能力，足以同時支撐數十萬顆高階GPU全天候運作。以目前主流AI訓練架構估算，這樣的算力規模不僅能大幅縮短模型訓練時間，還能支援更高參數量、更長上下文長度，以及更複雜的推理與對齊流程。換言之，2GW不只是「電力更大」，而是代表模型迭代速度、實驗密度與技術上限都被同步拉高，讓領先者得以在競爭中形成難以追趕的規模優勢。

正興建天然氣發電廠與其他電力供應來源



在能源配置方面，相關報導指出，新資料中心與既有的Colossus系統，以及規劃中的Colossus 2，均鄰近xAI正在當地興建的天然氣發電廠與其他電力供應來源。此種「算力與能源一體化」的布局，正成為大型AI公司因應電力瓶頸的常見策略。不過，隨著資料中心耗電量急遽上升，地方社群與環保團體也對空氣品質、碳排放與基礎設施負荷提出質疑，相關爭議在美國多地已逐漸升溫。

隨著xAI將算力目標推進至2GW等級，市場普遍認為，全球AI競爭已從單純的模型表現之爭，進一步升級為能源、硬體與資本密集度的全面對抗，而這場競賽的門檻，正被重新定義。



