消費亡者？悼念獻花「掛品牌大logo」擺拍…UG道歉換來拒喝潮

記者簡榮良／台北報導

目的是什麼，老闆自己最清楚！27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，隨後畏罪輕生，造成4死11傷悲劇。聖誕氛圍變調，北捷宣布關燈3天，現場也飄出花香，來自民眾自發性悼念；不過，其中幾束花與手搖飲有些突兀，上頭掛上大大品牌logo「UG」，老闆鄭凱隆還親自擺拍PO文，挨轟消費死者打廣告。「UG」事隔一天才道歉，卻關閉留言區，不只滅不了火，還換來網友群起激憤，發起拒喝行動。

廣告 廣告

誠品生活南西店外人行道24小時前，發生隨機殺人，劃破一向安全的生活圈，地面沾染鮮血。（圖／李宜樺攝）

誠品生活南西店外人行道24小時前，發生隨機殺人，劃破一向安全的生活圈，地面沾染鮮血，耳邊的尖叫聲不絕於耳，一連串失控造成4死11傷。今天上午有民眾自發獻花、卡片，希望逝者安息。然而在眾多花束中，有1、2束特別顯眼，更精確來說，上頭掛的大logo「UG」很難不讓人注意，老闆鄭凱隆甚至擺拍PO文寫下：「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安」。

有網友貼出20日現場畫面，認出男子就是UG老闆鄭凱隆，他有備而來，一身佈滿「UG」標誌套裝，還手提一袋印有UG標誌的飲料，以及掛有UG兩字牌子的花束到場哀悼，一切行徑遭質疑背後用意不單純。

誠品生活南西店外人行道24小時前，發生隨機殺人，劃破一向安全的生活圈，地面沾染鮮血。（圖／李宜樺攝）

貼文一出負評迅速擴散，網友紛紛砲轟：「冷血行銷、領先全台」、「超級作秀，去放花跟飲料還穿UG的衣服，放花致意就算了，放飲料真的講不聽欸」、「這時候打廣告好苦怕」、「藉機行銷超噁」、「不會再買你們這家飲料了」、「可悲中國店 到底誰在喝」、「ㄧ秒示範老闆親自毀了自己品牌」。

對此，UG今日在臉書粉專PO文道歉，「我們誠摯面對因表達方式不當所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意。」

27歲嫌犯張文隨機殺人，隨後畏罪輕生，造成4死11傷悲劇。（圖／翻攝畫面、翻攝自張文臉書）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

張文死亡劇本少一頁…「跳紙箱逃走失算⭢墜樓亡」？警方還原現場

北市驚傳氣爆！4人燒燙傷送醫…疑換瓦斯釀禍

接手北捷隨機殺人！點名「整治高雄」嫌犯未落網…聖誕生活節警力配長槍

17:27張文「摀嘴裝路人」狠瞪畫面曝！脫皮、抽刀…衝中山站血洗4死11傷

