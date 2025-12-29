消費信心連續2季膠著 民眾對經濟成長無感

國內經濟成長率大幅調高，但是多數民眾對此無感。中央大學台經中心今(29)日發布12月消費者信心指數(CCI)為64.3點，較上(11)月下降0.35點，已經連續2季呈現膠著格局；不過，隨著美國關稅政策明(2026)年第1季明朗，可讓CCI擺脫目前情勢，不是大好就是大壞。

12月消費者信心指數6項指標中，物價水準及家庭經濟狀況上升，國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財貨等4項指標下滑。台經中心表示，CCI長期平均約70，今(2025)年1季在70-72分，4月美國總統川普宣布對等關稅及豁免期後，CCI在第2季即顯著下跌，第3季轉為橫向整理。

台經中心分析，經濟成長率突破7％，但仍然無法拉抬消費信心有3大原因，第1是台美對等關稅談判尚未定案，稅率及投資金額還不清楚；第2是對台灣影響最大的全國232調查結果尚未出爐；第3是大部分民眾對出口大幅成長及高達7％的經濟成長率無感。

國內就業人數1,100萬人，服務業占比6成，約有700萬人與出口無顯著關聯。出口表現最強的半導體產業，直接相關就業人口僅30餘萬人，廣義電子產業亦僅有100萬人，占整體就業人口比重低。台經中心指出，台灣未來一定會加大對美投資，可能排擠台灣國內投資，高薪工作機會外流，對企業及股市可能不影響，但可能衝擊民間投資動能及經濟發展動能。

觀察6項指標，上升幅度最大的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，12月調查為77.68點，較上個月調查結果上揚0.05點。升幅最少的指標為「未來半年物價水準」，12月調查為32.82點，較上個月調查結果提高0.03點。

下墜的指標有4項，幅度最大的指標為「未來半年購買耐久性財貨」，12月調查為95.94點，較上個月調查結果走低1.06點。其次為「未來半年投資股票時機」，12月調查為26.37點，較上個月調查結果降低0.65點。

降幅第3的指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查為81.39點，較上個月調查結果減少0.38點。變化最少的指標為「未來半年就業機會」，本月調查為71.6點，與上個月調查結果相比約降0.05點。

