消費力不輸台北 竹北人嘆：鼎泰豐、壽司郎不進駐？

新竹竹北受到竹科影響，當地收入高、消費力度強，有網友質疑名店「鼎泰豐」在台北有8間分店，但竹北的消費力不輸台北市，為何不進駐？也有不少人許願，希望有更多的連鎖餐飲或是超市賣場進到竹北，但原來連鎖店少跟兩大原因有關係，房價物價高、人力成本都是考量。

增加用餐、娛樂的場所，不過竹北房市高漲，加上餐飲長期缺工，恐怕都是連鎖餐飲進駐的考量之一。

竹北遠百4年前開幕，人潮絡繹不絕，直到現在仍是不少竹北人休閒娛樂的核心地標。

不過身為科技重鎮，同時是高消費區，卻有人質疑名店鼎泰豐在台北有8家分店，光信義區就有3家，但竹北房價屢創新高，整體消費力絲毫不比台北市差，卻沒有鼎泰豐進駐竹北。

不只鼎泰豐沒有、西堤沒有、壽司郎沒有，連IKEA也沒有，不少竹北民眾在網路唉嘆，竹北難道不該有嗎。

竹北民眾：「會覺得滿可惜的，就是有時候想要去吃（鼎泰豐），都必須要跑到新竹市那邊去吃，就路程會多增加一點時間啦，因為收入高啦，所以消費力也是一定相對高，所以滿希望會有一些像大型的IKEA可以進來，或者是LOPIA的這種超市，可以進來。」

不少竹北民眾想吃什麼特定連鎖餐廳 ，都得開車跑去新竹市，因此不少竹北人敲碗，希望有更多大牌連鎖店進駐。

被點名的包括鼎泰豐、西堤、壽司郎、海底撈、響食天堂、天仁茗茶，還有IKEA、LOPIA等。

竹北民眾：「火鍋店吧，像是海底撈之類的，因為比較大眾，比較常容易吃所以...，因為竹市那邊的海底撈不好停車。」

雖然竹北多為外來人口，不過竹科間接帶來的消費力道不容小覷，但竹北目前生活機能尚未完整，相對高的物價及房價，基層員工難以負擔，加上餐飲業長期缺工，也可能是連鎖餐飲是否進駐的考量原因之一。

