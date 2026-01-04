消費性電子大展 帶旺AI眼鏡台廠10強

財經中心／廖珪如報導

隨著 CES 2026 即將登場，實體 AI 應用全面成為展會核心，涵蓋 AI PC、AI 手機、AI 穿戴、AI 玩具、AI 家電與人型機器人，市場焦點由雲端運算進一步延伸至終端裝置，帶動新一波 AI 硬體升級浪潮。本屆 CES 將由 AMD 執行長蘇姿丰於 1 月 5 日率先發表主題演講，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 亦將登台演說，英特爾同步釋出最新策略。市場預期，三大晶片廠將發表新一代 CPU、GPU 與 AI 軟體解決方案，展示從雲端、邊緣到終端裝置的完整 AI 平台藍圖。

在台股供應鏈方面，CES 實體 AI 題材擴散至 AI 光學、AI 眼鏡、網通與系統整合 等族群，相關概念股包括：英濟（3294）、玉晶光（3406）、達邁（3645）、富采（3714）、驊訊（6237）、興能高（6558）、啟碁（6285）、智易（3596）、中磊（5388）、合勤控（3704）。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

