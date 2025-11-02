消費抽大獎 鹽水嘉年華熱鬧滾滾

鹽水嘉年華在中山路登場，吸引不少民眾前往消費抽大獎。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權∕鹽水報導

二０二五鹽水嘉年華暨壁津之路小鎮解謎之旅十一月二日（星期日）上午八點半起在中山路熱鬧登場，活動包含「鹽水特色市集」、「集章摸彩」及「特色表演」等內容，多元又精采，展現在地文化風貌與產業特色，吸引不少民眾前往消費抽大獎。

鹽水公所指出，這項活動除有鹽水特色市集展售意麵在地美食、文創商品及小番茄農特產品外，還有精彩表演節目輪番登場。現場並舉辦「集章摸彩活動」，凡於鹽水區店家或市集消費滿一百元即可集章參加摸彩，幸運者可將品牌平板、手機、遊戲機、生活家電與大獎金元寶等好禮帶回家。

其中最大獎為象徵財運滾滾的「金元寶」，寓意好運連連、財源廣進。所有獎項都於活動現場公開抽出，許多鹽水在地民眾都是闔家熱情參與，共度假日快樂時光，會場也是熱鬧滾滾。

區長陳文棋說，今年活動以主題「鹽水麵香～月津情長」為意象，象徵鹽水在地美食的樸實風味與月津港的人文情懷交織融合。