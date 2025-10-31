消費滿399萬才能折抵停車費20元？文具店招牌驚呆路人 真相讓人笑翻
桃園中壢一家連鎖文具店的優惠招牌引發熱議。這塊白色招牌上寫著「消費滿399萬和停車場折抵20元」，乍看之下彷彿要消費399萬元才能折抵20元停車費，讓許多路過民眾大感驚訝。實際上，這是因為少了一個逗號，正確內容應為「消費滿399，萬和停車場折抵20元」，意思是消費滿399元，即可在附近的萬和停車場折抵20元。這個小小的標點符號錯誤，造成了意思上的天壤之別。
許多民眾看到招牌後都感到不可思議，紛紛表示「消費到399萬是要花多久時間」、「又不是買奢侈品」、「難道是要把整家店買下來」，直呼標點符號的重要性。有民眾表示，一開始確實被嚇了一跳，但知道真相後覺得蠻幽默的。還有民眾認為老闆也有老闆的苦心，覺得這樣的誤會其實蠻好玩的。記者實際找上這家位於桃園中壢的連鎖文具店，店家解釋這招牌已經製作兩年，一開始並沒有發現任何問題，直到客人告知才發現不太對勁。文具店業者表示，招牌大約是在一兩年前的四月份安裝的，裝上去沒多久，約一個禮拜就發現問題了，當時大家都在討論這個話題。
這個意外的標點符號錯誤反而為店面帶來了高討論度，店家乾脆決定不再更改招牌。不過，民眾下次騎車到店內消費想要賺點優惠時，可得把招牌上的文字好好端詳，以免被嚇到。這個小故事也提醒了大家標點符號的重要性，一個小小的逗號，可能會造成意思上的天壤之別。
更多 TVBS 報導
自行車達人「鯉魚哥」苗栗車禍亡 曾完成「東雙塔」熱心助人
太雞Shock！ 停車繳費被「雞」查 女車主笑：地雞主嗎？
男小琉球「水肺潛水」溺斃！ 救起時「裝備竟不在身上」
驚見「穿牆術」！一中街地下停車場牆破大洞 連假後才修
其他人也在看
「消費滿399萬」停車折扣20元引熱議 真相曝光網笑翻：少標點符號惹的禍
網友在臉書「路上觀察學院」PO出桃園市中壢區1處文具店的外觀照片，店外告示招牌上寫著「消費滿$399萬和停車場折扣$20」，網友發問：「好想知道有人消費滿嗎？」引來熱議；招牌內容原來是「消費滿$399，萬和停車場折扣$20」，讓網友們笑翻：「少了標點符號惹的禍！」自由時報 ・ 14 小時前
非洲豬瘟中央災害應變中心記者會（1） (圖)
非洲豬瘟中央災害應變中心31日下午在農業部防檢署召開記者會，防檢署長杜麗華（中）、動物防疫組長林念農（左）、環境部環境管理署副署長劉瑞祥（右）等出席。中央社 ・ 7 小時前
中繼王與救援王爭中職新人王！林栚呈、林詩翔、髙塩將樹共同角逐
2025明台產險中華職棒頒獎典禮將於11月5日晚間在高雄萬豪酒店舉行，年度三大獎項競爭進入最高潮。其中「年度最佳新人獎」入圍名單出爐，包括富邦悍將林栚呈、台鋼雄鷹林詩翔與統一7-ELEVEn獅髙塩將樹。三位投手本季表現皆極為亮眼，林栚呈穩定守護牛棚、林詩翔以30次救援奪下救援王、髙塩將樹則以25次中繼封王，三人將角逐年度最強新人榮耀。鏡報 ・ 8 小時前
2021年多次赴港？黃國昌怒駁「連簽證都沒申請」：鏡報午前沒道歉就提告
民眾黨主席黃國昌日前被指控指揮狗仔集團，其薪水資金可能來自境外公司「凱思國際」；近日，鏡報報導指出，黃國昌和前永豐銀總經理張晉源曾於2021年多次前往香港，疑似與凱思國際金流有關。對此，黃國昌今（31）日受訪時反駁，自己2020年後根本未曾申請過香港簽證，且深知申請了也不會通過，要求鏡報立即更正並公開道歉，否則一定訴追法律責任絕不寬貸。黃國昌喊話，鏡電視和鏡......風傳媒 ・ 7 小時前
快訊／確定不見面！金融時報：普丁、川普布達佩斯峰會取消
據《路透社》援引《金融時報》最新報導，美國已取消原定於本月在布達佩斯舉行的美俄峰會，原因是俄羅斯在烏克蘭問題上堅持強硬立場，要求烏方做出領土讓步。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
感染性主動脈瘤發生增3倍
[NOWnews今日新聞]血管內微創支架修補在台灣經由健保給付後，逐漸普及。而林口長庚醫院最新研究顯示，對於感染性原發性主動脈瘤治療，開放手術雖初期風險略高，但長期存活率明顯優於支架手術；相關研究已發...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
新竹市溪埔子排水水環境改善工程正式啟動 合作企業提升水資源韌性
【記者黃楸玲／台北報導】 為維護頭前溪流域品質，改善都市更新區域水環境，環境部攜手新竹市政府及Google公司 […]民眾日報 ・ 7 小時前
遭「匿名留言性騷」！台中女學生情緒崩潰 控校方消極處理
台中沙鹿高工驚傳校園性騷擾事件，一名郭姓女學生的IG遭匿名留言騷擾，事件於本月28日通報學校生活輔導組介入。不過郭同學不滿校方處理態度消極，30日在Threads上發文，表示自己深受騷擾與校方應對影響，要求儘速查出留言者身分。中天新聞網 ・ 7 小時前
幻藍小熊赴美遭遣返 驚魂記曝光「被一個個帶進小房間」
隊長XXIN表示：「能成為公益大使真的很榮幸，這是我們把愛傳遞出去的機會。」強調希望用自身影響力帶動更多人行善，讓愛心能量循環。Ayeon也分享每次投零錢時，都會覺得「這顆心應該會觸碰到別人吧」，感到很欣慰。不過，被問及上月赴美遭遇的簽證驚魂，團員們仍心有餘悸坦言...CTWANT ・ 8 小時前
台中男當街毀國旗！遭逮辯稱：想揮看看 下場慘了
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台中一名29歲張姓男子，去年國慶日前夕遭民眾發現當街毀損國旗，立刻報警，張男遭逮時向警方辯稱「想要揮舞國旗，不小心折...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
經濟部：傳統市場豬肉攤營業損失 每攤補助3萬元
經濟部表示，為減緩非洲豬瘟疫情禁宰禁運對傳統市場豬肉攤營運造成的衝擊，協助攤商度過難關，穩定生計，經濟部針對各地方政府列管有案之公民有零售市場、攤販集中場專營販售生鮮豬肉之攤商，於禁宰期間（114年10月22日12時至114年11月6日12時，共十五日）無法營業，每攤補助新臺幣三萬元。上述補助方案自禁宰禁運期限解除後，開始受理申請，並由全國廿二個直轄市或縣市政府造冊審核確認後，函送經濟部商業發展署辦理。商發署就補助申請審核無誤後，補助款項將直接撥付予攤商提供之銀行帳號。攤商可洽自治會或地方政府瞭解登記資訊。如欲洽詢補助方案事項，請撥打經濟部馬上辦中心專線：0800-280-280轉2「非洲豬瘟補助措施」，服務時間：每日上午八時卅分至下午九時整。 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
卓榮泰承諾：三前提達成前 不會貿然廚餘養豬
全國目前禁止廚餘養豬，廚餘去化成問題。藍委張嘉郡31日質詢時仍倡議未來全面禁止廚餘養豬，並且可以借鏡新加坡經驗，把廚餘變成液態漿，並把汙水廠一體化，用來發電，解決廚餘去化問題。對此農業部承諾，在滿足全面查廠、蒸煮設備監測以及法令完備三前提錢，原則禁止廚餘養豬。行政院長卓榮泰也承諾，在三前提沒同時達到之前，不會貿然讓豬農陷入廚餘養豬的疑慮。中時新聞網 ・ 7 小時前
「泉柿原味」泰安溫泉暨甜柿推廣活動 山林泡湯甜柿放送好康抽獎遊戲體驗
苗栗縣「泰安溫泉」參加交通部觀光署舉辦的「二0二四-二0二五台灣好湯-金泉獎」評選活動，為台灣十九大溫泉區中榮獲「十泉十美獎」最高殊榮，並獲選「五大旅遊推薦好湯獎」、「五大友善好湯獎（優等）」及「五大優質服務好湯獎（優等）」共計四項獎項，是優質的碳酸氫鈉泉，更有「美人湯」之稱號，為擴大行銷宣傳效益，苗栗縣政府文化觀光局攜手內政部國家公園署雪霸國家公園管理處、苗栗縣泰安鄉公所及苗栗縣泰安溫泉區觀光發展協會共同舉辦溫泉季X泰安甜柿推廣活動，將於十一月一日上午十時在苗栗縣泰雅原住民文化產業區辦理開幕式，誠摯邀請大家來泰安泡湯、嚐美食、賞山林美景，進行一場療癒身心的旅行。活動延續去年以「泉柿原味」為主軸，為今年泰安溫泉季、泰安甜柿揭開序幕，推出「住」「柿」大吉活動-「溫泉住宿我送 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
1969年蘇聯曾考慮對中國發動核打擊 是他救了毛澤東
就在昨日（30日），全球目光聚焦於韓國釜山，美國總統川普與中國國家主席習近平進行了備受矚目的會晤。雖然這場「川習會」最終以一小時四十分鐘的閉門會談匆匆落幕，但雙方在貿易關稅、稀土、芬太尼等議題上展現的某種程度的「求同」，仍被視為中美關係在長期緊張對峙後的一個「休戰符」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
防堵逃兵歪風體檢回歸軍醫？ 防長：與內政部協商
新北地院27日針對藝人逃兵案開庭，陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維等8位男星全數認罪，盼獲輕判緩刑；針對眾多男藝人捲入逃兵案，針對未來兵役體健的複檢部分是否回歸軍醫局，國防部長顧立雄今(31)日表示，目前軍醫局正在跟內政部役政司會商，達成共識後會再對外宣布。中時新聞網 ・ 7 小時前
勞動部規範企業AI使用原則 擬明年上半年出爐
為避免AI侵害勞工權益，勞動部正在研議相關規範。勞動部次長李健鴻指出，規範以勞工權益、防範就業歧視以及隱私權為架構，預計最快明年上半年出爐。 勞動部次長李健鴻31日出席「人工智慧與社會共榮：從教育、勞動到公共治理的實踐探索」活動，並以「AI與勞動保護」發表演說。李健鴻表示，AI大幅提升企業營運與勞工效率，但同時也對勞工權益產生潛在衝擊。他舉例，金融業在風控、客服、行銷等導入AI，也讓越來越多員工開始擔心飯碗被搶。 AI被企業視為人力決策的重要依據，李健鴻說，從招募、監管、績效到解僱都由AI系統決定，恐將導致勞動權力失衡。例如，越來越多企業導入AI徵才，相較傳統招募提高效率。但AI在招聘初期，就自動排除特定年紀、性別或是種族，無形中造成就業歧視；另外，若企業透過AI系統監控員工上班時的一舉一動，恐超出「合理監督」範圍。 為保障勞工權益，勞動部正研議相關規範，將以勞工權益、就業歧視以及隱私權為核心，預計最快明年上半年出爐。李健鴻說：『(原音)勞動部關心三個議題，針對基本勞工權益，我們認為AI可能會有一些影響，我們希望來做引導或規範或處理。第二個就是雇主他使用AI，介入決策過程，導致員工失業中央廣播電台 ・ 7 小時前
美中貿易情勢緩和 下周國內油價將連二漲
由於美國商用原油庫存續降、川習會後美中貿易緊張趨緩，提振了國際原油走勢。依據浮動油價機制，中油下周一將調漲汽、柴油價每公升0.3元，這會是國內加油站連續兩周調高牌價。95無鉛汽油預估回升到28.8元，近幾個月都在28至29元間擺盪。中時財經即時 ・ 5 小時前
婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙集團手段層出不窮，屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次，一共被騙走六千多萬，直到第14次他又到銀行要領一千多萬時，被銀行行員給擋了下來。屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）警方vs.詐騙車手：「你剛一直在跟詐騙集團聯絡對不對，拍照回傳，你來收幾次了 ，你不知道嗎。」警方發現詐騙集團現身，馬上一湧而上，將車手逮捕。這名詐騙車手，依照詐團吩咐，前來銀行收取款項，光是收款，就被收了13次，第14次上門時，因為要收走一千多萬做投資，銀行發現苗頭不對而報警，成功攔阻，但張姓被害人在這之前，就已經被騙超過六千萬，詐騙導火線，居然是免費贈書活動。屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「名人贈書活動，詐騙集團就把它引導進去，詐騙的LINE群組裡面，被害人看到她一個獲利狀況，所以她就持續將錢，繼續投入給詐騙集團。」東港新光銀行副理高屏馨：「我們請客人提供房地的買賣證明，客人提供不出來，然後也成功攔阻了1460萬，可是其中被害人沒有醒，配合警察抓車手，然後提領1200萬，所以我們總共攔阻2000多萬。」屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）詐騙集團手法層出不窮，小到買書貨到付款，到群組投資詐騙，幾乎無所不在，現在屏東警方，跨域結盟，集結金融機構、以及當地信仰中心，一起替民眾把關。其他被詐騙過民眾黃先生：「其實他們詐騙集團都互通，他騙了我兩本書後，連續每天都有包裹到我家去。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「發現異樣之後金融機構，配合警方作車手的誘捕，最後把嫌犯逮捕到案。」11月全民普發現金政策開跑，警方擔心又有民眾不慎被騙，連手異業結合阻詐，要避免詐騙集團猖狂，保護民眾身家財產。原文出處：屏東婦人已經被騙6千多萬 第14次領1千多萬被 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 1 天前
砂石車切過來 這邊車被撞旋轉180度 另一邊紅綠燈桿斷
10月31日桃園龜山與宜蘭蘇花改先後發生兩起砂石車事故，引發交通安全關注。在桃園龜山，一名71歲砂石車駕駛因未收放防塵網，導致右轉時扯斷紅綠燈桿並將紅綠燈載走，10分鐘後才返回現場。由於該路段禁止大車通行，駕駛不僅面臨罰款，還需賠償號誌桿費用。另一起事故發生在蘇花改東澳隧道出口，砂石車右轉切入車道時撞上小客車，造成小客車旋轉180度後卡在分隔島，所幸無人重傷TVBS新聞網 ・ 5 分鐘前
吳怡農正式爭取台北市長提名！苗博雅讚「一時之選」：民進黨沒跟我接觸
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（31）日下午親赴中央黨部遞交參選意願表，爭取民進黨台北市長提名。對此，也被點名是可能人選之一的社民黨台北市議員苗博雅大讚，吳怡農是一時之選，且事實上民進黨並沒有跟自己接觸過相關的事情，自己能獲得市民肯定能被提到，其實就是非常大的榮譽，但不管自己扮演什麼角色，重點是球隊要能贏，而誰最適合執行戰術，誰就是最適合人選。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前