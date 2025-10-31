消費滿399萬才能折抵停車費20元？文具店招牌驚呆路人 真相讓人笑翻

桃園中壢一家連鎖文具店的優惠招牌引發熱議。這塊白色招牌上寫著「消費滿399萬和停車場折抵20元」，乍看之下彷彿要消費399萬元才能折抵20元停車費，讓許多路過民眾大感驚訝。實際上，這是因為少了一個逗號，正確內容應為「消費滿399，萬和停車場折抵20元」，意思是消費滿399元，即可在附近的萬和停車場折抵20元。這個小小的標點符號錯誤，造成了意思上的天壤之別。

文具店停車優惠驚呆顧客。（圖／TVBS）

許多民眾看到招牌後都感到不可思議，紛紛表示「消費到399萬是要花多久時間」、「又不是買奢侈品」、「難道是要把整家店買下來」，直呼標點符號的重要性。有民眾表示，一開始確實被嚇了一跳，但知道真相後覺得蠻幽默的。還有民眾認為老闆也有老闆的苦心，覺得這樣的誤會其實蠻好玩的。記者實際找上這家位於桃園中壢的連鎖文具店，店家解釋這招牌已經製作兩年，一開始並沒有發現任何問題，直到客人告知才發現不太對勁。文具店業者表示，招牌大約是在一兩年前的四月份安裝的，裝上去沒多久，約一個禮拜就發現問題了，當時大家都在討論這個話題。

廣告 廣告

這個意外的標點符號錯誤反而為店面帶來了高討論度，店家乾脆決定不再更改招牌。不過，民眾下次騎車到店內消費想要賺點優惠時，可得把招牌上的文字好好端詳，以免被嚇到。這個小故事也提醒了大家標點符號的重要性，一個小小的逗號，可能會造成意思上的天壤之別。

更多 TVBS 報導

自行車達人「鯉魚哥」苗栗車禍亡 曾完成「東雙塔」熱心助人

太雞Shock！ 停車繳費被「雞」查 女車主笑：地雞主嗎？

男小琉球「水肺潛水」溺斃！ 救起時「裝備竟不在身上」

驚見「穿牆術」！一中街地下停車場牆破大洞 連假後才修

