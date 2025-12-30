消費疲弱、記憶體價格走高 研調下修明年全球筆電出貨

受到經濟復甦力道有限以及消費展望保守，加上記憶體價格大幅上漲，研調機構TrendForce下修明年全球筆電出貨，預估出貨量年減5.4%，下降至近1.73億台。反映品牌面對成本壓力擴大，對庫存、促銷與產品配置採取的保守態度。

TrendForce指出，若明年第2季記憶體價格漲幅未合理收斂，且品牌無法轉嫁成本，恐將面臨低階、消費型筆電需求走弱，明年全年出貨不排除將朝悲觀情境(bear case)發展，年減幅恐達10.1%。

TrendForce表示，筆電市場高度依賴供應鏈關係、產品組合、通路策略與企業客戶需求，品牌商若與主要記憶體原廠維持穩定合作，且商務、中高階產品占比較高，並具備成熟的通路與價格管理能力，對記憶體漲價將有較佳的抵禦能力，能維持出貨穩定性。

TrendForce認為，蘋果(Apple)、聯想(Lenovo)等業者憑供應鏈與規模展現韌性。以蘋果為例，儘管面臨記憶體成本上升壓力，蘋果具備高度整合的供應鏈體系與品牌定價能力，提供較大的產品線調整彈性。此外，蘋果有長期且穩定的採購規模、明確產品節奏，支持蘋果在記憶體原廠端取得較優先的合作順序；聯想為出貨量最大的業者，雖然難以避免廠商建議售價(MSRP)上調，但規模優勢與成熟的供應鏈有助控制漲幅。

TrendForce指出，筆電整機市場受到記憶體漲價衝擊，將連帶導致明年筆電面板出貨動能受損，目前預估出貨量將年減約7.9%。

其中，LCD面板除面臨筆電整機需求下修，亦受到OLED面板滲透率提升的雙重影響，出貨衰退幅度相對較大；至於OLED筆電面板，因品牌持續提高OLED機種占比，預期明年出貨仍可維持正成長。(編輯：陳文蔚)