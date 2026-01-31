消費糾紛協商屢缺席 北市點名「不友善企業」蝦皮賣家居冠

去年第4季消費爭議申訴案件，，經通知卻無故不到場協商的「不友善企業經營者」名單，前3名依序為「蝦皮公司」平台的個人賣家、「滿場娛樂」及「Klook客路」。（示意圖：shutterstock／達志）

台北市法務局1月31日公布去年第4季消費爭議申訴案件中，經通知卻無故不到場協商的「不友善企業經營者」名單，共有142家次業者，排序前3名依序為「蝦皮公司」平台的個人賣家、「滿場娛樂」及「Klook客路」。法務局強調，針對無故缺席、未積極妥適處理爭議業者，將依規公告，必要時發動聯合稽查，或命業者到市府提出精進說明及改善方案。

北市法務局強調，必要時發動聯合稽查，或命業者到市府提出精進說明及改善方案。（北市法務局提供／張珈瑄台北傳真）

法務局表示，依「台北市消費者保護自治條例」規定，無正當理由未派員出席協商會議業者，北市府得於網路或媒體公告。114年第4季統計未派員出席協商業者，蝦皮賣家12次、滿場娛樂10次、Klook客路5次。

法務局指出，蝦皮賣家遭訴的爭議主因為，消費者收受商品有瑕疵或收到與訂單不符商品；將促請蝦皮公司研議採取對其平台賣家不利措施，透過公私協力共同消彌個人賣家漠視消費者權益的行為。

法務局說明，滿場娛樂、Klook客路則集中在「老菸槍雙人組」演唱會延期未積極辦理退票爭議，該案已將主辦單位「滿場娛樂」以詐欺罪嫌函送刑事偵辦，並要求Klook平台積極協助退票；此外，亦函請金融監督管理委員會轉請「銀行商業同業公會全國聯合會」，在民眾申請信用卡爭議帳款程序時給予正確及必要協助；北市文化局則針對主辦單位滿場娛樂規避調查行為，依法裁處10萬元。

法務局指出，消費爭議妥善處理為企業營運不可或缺的責任，業者若無正當理由多次缺席協商程序，必要時市府將視情況發動聯合稽查或命其到府說明營運情形與爭議處理機制，情節嚴重者將發布消費警訊。

