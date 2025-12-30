消費糾紛引殺機？東京砍殺案凶嫌是中國人 「我保持沉默」拒配合調查

東京新宿區昨傳出持刀砍人案，警方事後逮捕凶嫌，確認為中國籍男子。（示意圖，由AI生成）

日本東京新宿區昨（29日）發生一起驚悚的持刀砍人案，一名中國籍男子在住宅大樓內，狠心持刀朝一名30多歲女性的胸部猛刺，隨後逃逸。日本警方透過監視器展開大搜查，昨晚於千葉縣的一間餐廳內將這名正在用餐的嫌犯緝捕到案。

惡客埋伏走廊！女店長胸部遭刺險喪命

根據《產經新聞》報導，事件發生於29日中午12時許，地點位在新宿區高田馬場的一棟住商混合大樓。根據警視廳調查，35歲的中國籍男子朱煜，埋伏在大樓2樓的共用走廊，見到身為美容院店長的30多歲被害女性出現後，隨即掏出利刃朝其胸部猛刺，企圖奪命。

廣告 廣告

所幸女子被緊急送醫救治後，目前已脫離生命危險。警方指出，朱嫌自今年8月起便是該店的常客，雙方先前曾因「按摩消費金額」產生嚴重糾紛，不排除是為了報復而預謀犯案。

監視器鎖定行蹤：新宿逃往千葉 餐廳內落網

警視廳國際犯罪對策課指出，朱嫌在行凶後反應冷靜，先是在現場附近搭乘計程車前往新宿車站，隨後轉乘電車一路逃往千葉縣的幕張本鄉站。

警方鎖定其逃亡動線後，動員大批警力圍捕，最終於昨晚9時30分左右，在千葉縣美濱區的一間餐廳內發現朱嫌。當時他正神色自若地用餐，隨即被一擁而上的辦案人員壓制逮捕。

「我保持沉默！」中國嫌犯拒絕配合調查

在初步訊問中，朱煜面對殺人之重罪指控，僅冷冷回應：「我要保持沉默」，拒絕交代行凶細節與作案動機。目前日本警方已將全案依「殺人未遂」罪嫌移送法辦，並將針對雙方的金錢糾紛細節展開深入調查。

由於案發地點位於人潮眾多的高田馬場車站附近，一度引發當地居民恐慌。所幸嫌犯在不到10小時內即宣告落網，讓附近商家與居民鬆了一口氣。

更多鏡週刊報導

央視秀共軍「無人機俯瞰101」視角 粉專抓包：盜用內湖碧山巖監視畫面

演唱會、旅行都被拍！林俊傑認愛七七 戀愛時間軸一次看

乾兒子返家驚曹西平倒地無心跳 晚年「沒血緣卻如家人」他成最後依靠