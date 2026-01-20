消費糾紛 莽男水餃店家前潑水泥洩憤警逮2嫌

cnews204260120a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市鶯歌區尖山路，1處以水餃為主商品的餐飲店，前（18）日晚間7 時55分左右，疑被1名不明男子隨地潑灑水泥。三峽警分局表示，接獲報案後立即派員到場調查，協助店家清查現場情況。員警成立專案小組並以車追人，昨日下午3時許，循線在彰化縣芳苑鄉二溪路草二段加油站前，成功查獲30歲林姓、27歲洪姓男子等2名犯嫌到案。訊後將依刑法妨害自由（恐嚇）罪嫌移送偵辦。

三峽警分局表示，員警調閱周邊監視器影像，掌握涉案車輛及特定對象，全力擴大調查積極追緝。初步了解，林姓、洪姓男子等人，疑似日前到水餃店消費時，與店家爆發消費糾紛，所以潑疪水泥洩憤。

廣告 廣告

cnews204260120a01

三峽警分局長許再周強調，對於任何暴力、妨害店家營業自由的行為，均秉持零容忍的強力打擊態度，必將追查到底、嚴加究辦，絕不容許違法行為破壞社會安寧。

cnews204260120a02

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

1年通報3633件 新北中和警強力取締改裝排氣管機車

另類的冤家路窄 員警6天內二度逮21歲柯姓監控車手

【文章轉載請註明出處】