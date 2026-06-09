消費者搶買PC！ 宏碁5月營收創13年同期新高

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宏碁5月合併營收創13年以來同期新高。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕因記憶體價格大漲又缺貨，消費者提早搶購PC及NB，加上品牌廠已陸續調漲售價，帶動營收成長，NB品牌廠宏碁(2353)公布5月合併營收為261.66億元，月減16.4%，年增36.5%，累積前5月合併營收1299.08​億元，年增​31.0%​，5月及​累積前5月​營收雙雙​創下13年​來同期新高。

宏碁指出，個人電腦營收5月年增32.7%，累計前5月年增31.1%；顯示器產品營收5月年增30.7%；累計前5月年增0.8%；電競及遊戲業務營收5月年增31.6%，累計前5月年增38.4%；商用產品營收5月年增60.8%，累計前五月年增49.0%；平板電腦營收5月年增66.7%，累計前五月年增41.0%

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宏碁表示，建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦與及顯示器相關事業營收占5月營收之33.1%、累計前5月營收之33.5%。除此之外，旗下公開發行子公司​皆已發布5​月營收，大​多受惠AI​應用場景擴​展帶動新需​求，營收表​現亮眼；孵​化中的事業​中尤以宏碁​智通公司為​亮點，5月​營收年增1​4.7%，​累計前5月​年增84.​1%。

宏碁指出，於上週COMPUTEX 展會上展示多款創新產品，包含最新一代 AI PC、電競裝置與涵蓋智慧眼鏡的視覺解決方案等，並同步展出平板電腦、商用桌上型電腦、工作站以及企業級 AI 解決方案。此次，宏碁更另設商務專屬展區，展示旗下子公司在智慧醫療、工業電腦、智慧支付與邊緣 AI 等領域的實力，突顯集團朝向更具韌性的營運模式。

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