消費者更精打細算 「黑五」後南加實體商店人流大減
南加實體店在年度Black Friday期間，確實出現人潮，但過後似乎很快恢復常態。有華人業者表示，人們在消費上顯得很謹慎。消費市場專家認為，今年黑五網購雖創新高，但無論是網購還是實體店消費，都顯示消費者更傾向於精打細算。
12月1日Cyber Monday，實體店不會成為網購族光顧熱點，但觀察南加較大購物賣場，比黑五當天冷清許多，似乎恢復常態。雖然黑五折扣依然標示在店面櫥窗上，但提著大包小包的消費者明顯減少。安大略購物中心（Ontario Mills Mall）華人業者李女士表示，雖然黑五期間消費者增加，但購物量並未如想像那樣，感覺顧客消費很謹慎，她攤位銷售量並沒有增加，甚至較比上一年黑五期間銷售業績減少許多。
無論是自亞凱迪亞The Shops at Santa Anita購物中心、南海岸購物中心，以及內陸的維多利亞花園步行街等南加較大規模購物賣場，都看到黑五過後實體店消費者迅速減少的情況。來自西科汶那的菲律賓裔居民William表示，他會更多比較各家相同商品的折扣價格，然後才會出手消費。他認為，經濟前景不明確，目前通膨壓力依然很大，所以自己和家人更會精打細算。
比較實體店，全美黑五網購勢頭依然強勁。據Adobe Analytics數據顯示，2025年黑五當天全美網路購物金額達118億美元，較去年成長超過9%，刷新歷史紀錄。線上購物的便利、促銷力度與快速配送是成長主因，尤其「先買後付」（Buy Now Pay Late）服務使用量激增，使更多消費者願意在高物價環境下採購。
Mastercard SpendingPulse報告也顯示，2025線上零售額在黑五成長達10%以上，遠高於實體店面的增幅。這一趨勢顯示，全美消費者正愈來愈習慣網購模式，黑五也從過去搶貨排隊的現場盛況，逐漸轉型成以線上活動為主的全國搶購節。
另一方面，雖然網購亮眼，但實體零售表現也呈小幅成長。Mastercard數據顯示，實體店面銷售年增約1.7%，但大型購物中心、連鎖百貨人流較過去減弱，傳統的清晨排隊搶購景象明顯縮水。
零售分析師指出，許多民眾不再願意冒著塞車、排隊與天氣不佳的困擾前往商店，加上線上折扣往往與實體同步，降低消費者進店動機。不過，家電、家具、運動用品與服飾類商品，在大型連鎖賣場依然維持穩定銷售。
根據CBS電視以及Business Insider報導，就今年購物季來看，居民消費行為變化表現在精打細算且網購優先。部分消費者從單一在Black Friday消費，擴至整個Holiday Season ，不再局限某一天前往商店搶購，而是更彈性地在網路和時間上分散支出。同時，消費者傾向於「先比價、再買」，尤其利用線上平台與折扣方案。很多人選擇透過線上購物 、先買後付或其他支付方式，降低一次性支出壓力。
