消費者物價指數 新北市漲1.78%家庭月消費支出增1244元

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

去年12月份新北市消費者物價指數（CPI）為110.59（110=100），較11月跌0.19%，較前年同月漲1.25%。新北市政府主計處表示，去年CPI為109.96，較前年漲了1.78%；若以每月消費支出約7萬元的家庭為例，如果漲1.78%，就等於在購買相同品質與數量的商品及服務情況下，平均每月消費支出，會較前年增加了1244元。

新北市主計處表示，去年12月份營造工程物價指數（CCI）為115.27，較11月漲了0.15%，較前年同月漲0.60%。去年CCI為114.97，較前年漲了1.34%。至於去年12月份CPI較11月跌0.19%，主因是冬季蔬菜進入盛產期，供量充裕，導致價格下跌所致；但適逢聖誕節慶期間，旅館住宿費調漲，抵銷了大部分跌幅。

主計處指出，去年12月份CPI較前年同月漲了1.25%，主因是房租價格較前年為高，加上國內外旅遊團費上漲所致。去年CPI較前年了漲1.78%，主因是水果、外食費及房租等價格，較前年為高所導致；但因蛋類及蔬菜價格，較前年下跌，抵銷部分漲幅。

主計處表示，若以每月消費支出約7萬元的家庭為例，就去年平均CPI較前年平均漲了1.78%而言，在購買相同品質與數量的商品及服務情況下，平均每月消費支出會較前年增加了1244元；7大類中食物類，增加553元。居住類則會因房租價格上漲，而增加414元。

至於新北市營造工程物價指數變動情形。主計處表示，去年12月份CCI較11月漲0.15%，主因是「機電設備類」及「金屬製品類」上漲所致；但「木材及製品類」下跌，抵銷部分漲幅。去年12月份CCI較前年同月漲0.60%，主因是「機具設備租金類」與「工資類」，分別較前年上漲了2.40%及1.45%；但「金屬製品類」與「水泥及製品類」，分別較前年下跌了3.43%及0.29%，抵銷部分漲幅。

主計處表示，去年CCI較前年漲了1.34%，主因是「機具設備租金類」與「工資類」，分別較前年上漲7.00%及3.62%；但「金屬製品類」與「水泥及製品類」，分別較前年下跌3.40%及2.23%，抵銷部分漲幅。

照片來源：新北市府提供

