消費者疑似喝下含清潔劑茶壺水 中市府勒令春水堂公益店即日起停業待複查

台中市食安處獲報後立即派員前往稽查，除勒令業者即日起停業，也移送地檢署偵辦。（圖：食安處提供）

台中市春水堂公益店傳出消費者疑似喝下含有清潔劑的茶壺水，台中市食安處30日獲報後立即派員前往稽查，除勒令該店即日起停業，也將業者移送地檢署偵辦。

食安處指出，據掌握，目前有3名民眾飲用該茶壺水，春水堂於事發後隨即派員陪同民眾就醫，3名民眾經診療後無大礙，已返家休養。業者承諾將負擔醫療及賠償費用，並持續關心民眾狀況。

食安處指出，因業者行為已涉違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第3款規定，食安處已依同法第41條第1項第4款規定，責令業者暫停作業，並要求立即改善及加強員工教育訓練，業者須待食安處後續複查合格後才可復業；此外，也將依同法第49條規定，將業者移送台中地檢署偵辦，依法可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1千萬以下罰金。（張文祿報導）