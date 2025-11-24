消費者謹慎購物…零售業者 難盼年底假期銷售奇蹟
本月27日將迎接一年一度的感恩節，隔天的黑色星期五將為年底購物旺季拉開序幕。盡管美國今年感恩節大餐可望變便宜，航空旅遊則可能寫下15年來最繁忙紀錄，但零售商最新財報所透露的消費者謹慎心態顯示，美國零售類股不太可能盼到扭轉今年低迷表現的年底假期銷售奇蹟。
今年感恩節落在27日，隔天的黑色星期五傳統上都為年底購物季拉開序幕，但在電商日益興盛之際，許多零售商的「黑五」折扣都已提前開跑。
美國農業事務聯合會(AFBF)估計，今年準備十人份感恩節大餐平均將花費55.18元，比去年減少5%。火雞、餡料和蔓越莓等佳節必備美食今年價格都低於2024年，反映商家大打折扣等因素。番薯和新鮮水果等其他不可或缺的食物則變貴，凸顯關稅及高成本對農業的影響。
另一方面，聯邦航空總署(FAA)預測，25日至30日航空旅遊將創下15年來最繁忙紀錄，其中25日可能是旅遊高峰，航空業者當天規畫5.2萬個航班，30日以5.1萬個航班居次。不過，根據天氣預報，今年感恩節假期大部分地區可能碰上大雪等壞天氣，有意出遊民眾必須做好準備。
感恩節象徵年底假期購物季正式開跑，零售業者正期盼假期銷售能締造奇蹟，讓今年表現疲弱的股價獲得救贖。不過，從過去一周出爐的大型零售商財報來看，在就業市場持續走軟及通膨揮之不去的憂慮日益升高之際，美國消費者已步履蹣跚，意味抱持期待的零售商可能大失所望。
最新財報顯示目標百貨(Target)犧牲獲利降價，顧客也減少購買非必需品，手頭拮据屋主暫緩採購高價產品則促使家得寶(Home Depot)下修展望。就連零售業表現最出色的沃爾瑪(Walmart)也發出經濟警訊，該公司公布的業績成長主要來自雜貨和尋找便宜商品的中階顧客，顯示消費者持謹慎態度。
Girard投資長查布(Timothy Chubb)說：「負擔能力是關鍵假期購物季主要議題，這個購物季攸關業者獲利成長。我擔心隨著企業把物價上漲轉嫁給現金短缺的顧客，消費者信心將惡化，經濟與勞動市場也會進一步走軟，進而導致美國企業營收成長減速及利潤承壓。」
更多世界日報報導
格林退出政壇 親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出
禁止德州選區重畫判決 最高院擋下
ICE再現華埠查緝無證移民至少逮1人 NYPD：與本局無關
其他人也在看
2025聖誕交換禮物20+推薦，千元以下到萬元禮盒清單都有！兼具實用與顏值
千元以下交換禮物推薦STEAMCREAM蒸汽乳霜三麗鷗聯名款日本女生愛用的人氣國民面霜STEAMCREAM，迎接送禮旺季，攜手三麗鷗人氣角色推出聯名限定新品，跟著三麗鷗角色，拿著蒸汽乳霜，享受特別的時光。成份採用100%天然精油(甜橙、薰衣marie claire 美麗佳人 ・ 5 天前
11月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星好康優惠一次看！
祝福11月壽星們生日快樂！2025年11月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳，不管是想吃火鍋、燒烤、排餐或吃到飽餐廳通通有，小編整理了壽星優惠餐廳的資訊，包括台中、台北、高雄、台南的餐廳慶祝生日，快來看看有哪些好康的生日優惠！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前
只有一天，最低$1限量搶！濕巾、洗衣精、洗碗精 搶便宜攻略一次看
不知道為什麼，家裡那些日常用品永遠都是，沒了才發現要補貨。濕巾、洗衣精、洗碗精、洗髮精、馬桶清潔球等，每次都想說下次要多買幾個囤著，但永遠都在下一次後悔。 現在幫你把8款回購度超高的好物整理起來，全部都是會用到的真實清單，最重要的是，通通限時殺很大，甚至最低$1限量搶，滿額還又送好禮、超贈點，省到荷包樂開懷。Yahoo好好買 ・ 2 小時前
美式賣場「黑色星期五」開跑！ 祭超殺折扣衝年末業績｜#鏡新聞
美式賣場今天(11/24)起迎接為期一週的「黑色星期五」，限時超殺優惠，大到家電、小到生活用品，統統都有打折，吸引不少民眾一早就搶推購物車進場消費，其中像是冰箱、電視，折扣都超過萬元以上，也引發許多消費者關注，不過以往折扣很大的黃金，第一天沒有任何優惠，也讓會員有些失望。鏡新聞 ・ 28 分鐘前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 6 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 4 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 22 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
MLB》比山本由伸還貴！道奇可能給塔克12年4.27億美元
前小熊外野手塔克（Kyle Tucker）的身價愈喊愈高了，美媒《運動畫刊》、Bleacher Report預測是12年4.27億美元（新台幣134億），而且剛完成連霸的道奇仍會全力爭搶，塔克的平均年薪將達到驚人的3550萬美元（如果沒有延遲支付）。塔克今年28歲，預期是一口氣簽到40歲退役。中時新聞網 ・ 1 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
獨家專訪／林秀玲曝尪「失火也能求婚」 罕談情傷：分手庹宗華心痛2年
資深女星林秀玲接受TVBS娛樂頭條獨家專訪，分享了她豐富的感情經歷與婚姻故事。她坦言年輕時因多段情傷而一度決定「不婚不生」，卻意外遇見比她小4歲的大陸男星姚卓君，被對方的誠意與巧妙追求策略所打動。林秀玲罕見談及與庹宗華的過往情感，透露分手後心痛長達2年。如今16歲的兒子姚銘奇也在專訪中現身，展現母子間溫馨互動。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 18 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 7 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 2 小時前