消費者買到5年過期黑米 桃園衛生局列重點查核
▲賣場疑售過期黑米 桃園衛生局出手稽查。
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】針對民眾檢舉某連鎖賣場疑似販售過期變質黑米一事，桃園市衛生局今（16）日派員進行無預警稽查。消費者指出，去年12月底在賣場購買黑米，返家後發現產品出現發霉結塊情形，進一步查看有效期限，竟已於2020年12月27日到期，逾期長達5年，隨即透過市府1999專線陳情，並提供發票與照片佐證。
衛生局獲報後高度重視，立即錄案並派員查核，雖未於現場架上發現同批次問題商品，仍將消費者所提供之相關資料列為重要依據，要求業者針對進貨來源、庫存流向及效期管理提出完整書面說明，並責令立即強化內部品管與自主管理機制。
衛生局表示，已將該業者列為重點查核對象，後續將不定期稽查，以確保市民食品安全與消費權益，並呼籲業者務必落實管理責任，若再查獲具體違規情事，將依法嚴處不貸。(圖/衛生局提供)
