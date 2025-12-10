消費者驚見橘色干貝！「赤玉干貝」比日製壓縮機更稀有 通常只留在日本

一名消費者購買生食級干貝時，竟發現一顆罕見的橘色「赤玉干貝」，專家指出這種品種攝取大量藻類而呈現橘色，營養價值更高，稀有程度甚至超過日本製壓縮機！業者為驗證其珍稀性，從2500顆干貝中竟找不到一顆赤玉干貝，另一家從700顆中僅找到2顆。除了干貝，台灣烏魚子料理也備受歡迎，雲林口湖今年推出的烏魚特色餐席200桌已全數售罄，每桌6500元，共有10道菜色，展現台灣海鮮美食的豐富性。

近日一名消費者購買生食級干貝時，發現盒中有一顆罕見的橘色干貝，引發關注。這種被稱為「赤玉干貝」的特殊品種，因攝取大量藻類而呈現橘色，比一般白色干貝更為珍稀且營養價值更高。專家表示，這類干貝通常在日本就會被挑選出來另外販售，極為稀少，甚至比日本製壓縮機還罕見。同時，台灣烏魚子料理也備受歡迎，雲林口湖地區今年推出的烏魚特色餐席更是一位難求，展現台灣豐富的海鮮美食文化。

一位消費者購買了一盒生食級干貝後，發現其中一顆呈現不尋常的橘色，擔心品質有問題而向店家反映。然而，有識貨的民眾告訴他這實際上是一種非常稀有的干貝品種，他反而「賺到了」。

水產業者古祐誠解釋，這種被稱為「赤玉干貝」的特殊品種，之所以呈現橘色是因為它們攝取了大量的藻類。古祐誠表示，這類干貝營養價值較高，通常會被特別挑選出來另外販售。這些干貝從日本進口，絕大多數是白色，只有極少部分會呈現橘色，因其珍稀程度，通常在日本當地就會被優先挑出。

為了驗證赤玉干貝的稀有程度，業者特地開箱搜尋，在2500顆干貝中竟然完全找不到一顆赤玉干貝。另一家業者也進行類似測試，在700顆干貝中僅找到2顆赤玉干貝。這類干貝可以生食或輕微炙燒保留原味。不過，民眾試吃後表示：「其實我覺得都差不多，我真的吃不出來有什麼不一樣。」

非當事水產業者劉建賢說明，這些赤玉干貝可以算是「漏網之魚」，因為數量極少，所以直接混在普通干貝中一起進口。這種生食級干貝一顆約值100元，若是赤玉干貝則會貴上10%至20%。業者補充，赤玉干貝通常會留在日本當地銷售。

除了稀有干貝，台灣的烏魚子也深受歡迎。許多人喜愛用高濃度酒精點火烤製，使烏魚子外層酥脆內部柔軟。雲林口湖是台灣烏魚養殖最多的地區，每年烏魚季都會推出特色餐。今年推出的200桌特色餐，每桌6500元已全數售罄。

雲林區漁會總幹事林傳育強調，烏魚子是這些特色餐的主角，雲林規劃的烏魚主題辦桌非常大手筆。烏魚餐總共有10道菜，包括鐵板烏魚腱、麻油爆魚膘和砂鍋魚頭等，還有午仔魚和金昌等菜色。漁會透過這種辦桌方式，為口湖地區的烏魚特產進行行銷推廣。