消費革新 營造購物體驗成挑戰

隨著AI技術普及，AI助理已成為消費者搜尋資訊、比較商品並完成購買的重要管道。但如何讓消費者信任並授權AI助理，以及讓金融機構與商戶辨識由可信賴AI助理所發起之交易，為消費者帶來流暢購物體驗，成了智慧商務時代的挑戰。

整合AI助理、智慧錢包、商戶、發卡機構與收單機構的AI智慧商務支付生態系統，可建立一致、可擴展且安全的運作標準，實現更便捷且值得信賴的全新型態智慧商務環境，在此智慧商務環境下，傳統消費模式將被顛覆，AI助理會替代使用者完成所有購物與支付流程。

廣告 廣告

舉例來說，消費者在預訂機票時，可向AI助理下達指定購買何時何地、指定價格區間的航班機票之指令，AI助理即可代替消費者自動執行檢視各航空公司機票、會員資訊及支付卡回饋等資訊，從中找出最佳選擇，甚至在使用者授權範圍內，直接使用已綁定的支付卡片完成購買，並在完成訂位後回報給消費者，同時提供相應的資訊給發卡機構判斷該筆交易並非來自於其他類型的詐欺攻擊。

除了消費模式的改變，AI智慧商務支付生態系統還協助商戶與商業合作夥伴能夠辨識可信任的AI助理，確保只有經過驗證的AI助理能發起交易，有效防範惡意攻擊，該系統也為商戶提供將商品資訊安全連結至AI助理的標準化管道，確保每筆交易都可追溯且經過認證。

反過來說，隨著消費旅程日趨多元，品牌需要更精準、更智慧的方式觸及目標受眾。萬事達卡商務行銷平台結合全球匿名彙總的交易數據與AI分析能力，透過分析消費者跨通路的購買偏好與行為模式，協助品牌優化廣告投放策略並提升轉換成效，在消費者最有可能採取行動的時刻精準投放個人化廣告，無論是零售、旅遊、娛樂、餐飲或日常消費場景，都能為廣告主帶來高達22倍的廣告投資報酬率。

目前萬事達卡正與全球領先的零售商、品牌與廣告平台合作，將萬事達卡商務行銷平台整合至數位生態系統，為品牌創造可衡量的商業價值，銀行夥伴不僅可作為廣告主，運用萬事達卡跨銀行、跨商戶的交易數據洞察精準鎖定目標受眾，並透過萬事達卡商務行銷平台擴展行銷管道，在自有平台或其他零售商通路投放金融商品廣告，大幅提升行銷效益。

除此之外，銀行夥伴更可作為廣告投放管道提供者，將銀行App、社群官方帳號等高黏著度的數位通路，透過萬事達卡商務行銷平台開放給品牌商投放精準廣告，在持卡人日常使用的金融服務介面中推送個人化優惠，為銀行提升客戶體驗的同時創造新的收益來源。