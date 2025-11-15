消費1萬贈萬點強碰周年慶 客怨優惠說不清

辦周年慶的新光三越台南店也打出消費一萬可以換一萬點。（圖／東森新聞）





政府普發1萬，辦周年慶的新光三越台南店也打出消費1萬可以換1萬點，等於是1千元的價值。但是有顧客隨後抱怨，這1萬點和周年慶原來的贈點只能選擇一個，廣告這麼大，卻突然更改遊戲規則。而櫃台人員則解釋，普發1萬點是給沒有參加周年慶活動的櫃位，因為沒有解釋清楚才造成誤會。

台南的新光三越百貨正在行周年慶，加上政府普發1萬，更是刺激買氣。不過有網友抱怨，明明廣告上寫著普發1萬、新光再發1萬點，也就是買到1萬元送1萬點，等於可以抵1千元，但是13:59還有換到普發1萬點，14:18說跟週年慶優惠只能二擇一，認為廣告這麼大卻臨時喊卡。

而一般顧客也真的弄不清楚，這普發1萬點和周年慶的贈點是一起嗎？顧客vs.記者：「（刷信用卡來換點數），就可以換1萬點這樣子，現在還是可以換，那你沒有用它們的App去累積周年慶點數，（有啊還是有），所以兩邊還是都有，這樣他們應該沒辦法吧，（是兩邊都有嗎），不行。｣

不止顧客對普發1萬點不清楚遊戲規則，有的專櫃也是不太了解。專櫃人員：「臨時加碼你說臨時加的是哪一個，滿萬元送萬點，因為它有限量，所以我們也不知道。」

而百貨公司這邊則解釋是顧客會錯意了，普發1萬和周年慶的贈點活動只能選擇一個。來店禮櫃台人員：「自動回饋有這些活動，就不能再參加普發1萬點。普發1萬的活動是一些沒有參加的櫃位參加的，那個時候是沒有講清楚，大家有點誤會就對了。」

業者解釋，這個消費1萬普發1萬點是適用沒有辦週年慶的分店，或是正在辦周年慶卻沒有參加贈點的櫃位，希望刺激更多的消費。

