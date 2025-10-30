消逝的日產GT-R，復活的本田Prelude：日本國產跑車的未來樣貌將會如何？

車迷遍布全球、堪稱日本跑車代表作的日產GT-R，已於2025年8月正式停產。這個自1960年代延續至今的傳統系列，為何此刻退出舞台？本文將回顧其歷史脈絡，並檢視這場「終章」所具有的時代意義。

為了在競賽中奪冠而生

日產GT-R首度問世於2007年。此後的18年間，在維持核心架構不變的前提上持續改良精進，近年更以「年式改款」(*1)的方式迭代，終於進化為現在的GT-R。現行車式被暱稱為「R35」，其名乃源於型號。這個系列的源頭可追溯至1969年誕生的初代Skyline GT-R。該車型以四門轎車Skyline為基礎，將引擎由直列四缸升級為直列六缸，成為一款專注於性能提升的運動化車款。

初代Skyline GT-R的競賽規格車款。1969年於JAF大獎賽初次登場，締造包括傳奇性的49連勝在內的52場勝績（日產汽車提供）

初代GT-R以方正如盒的外觀，被暱稱為「Hakosuka GT-R」（譯註：「hako」為日文「箱」的發音，「suka」則取自「Skyline」的簡稱）。當時，賽事的勝績被視為高性能的最佳證明，對於市售車銷量影響甚鉅。該車搭載了凝聚當時頂尖技術的S20型2.0升直列六缸DOHC引擎，以壓倒性的速度在國內賽事締造了49連勝，確立了GT-R「專為競賽奪冠而生的高性能機器」之形象。



1973年亮相的第2代Skyline GT-R。以暱稱「Kenmeri」的GC110型Skyline為基礎打造（日產汽車提供）

1973年，第2代Skyline GT-R登場，以GC110型「Kenmeri」(*2)為根基開發，但由於難以因應當時日益嚴苛的廢氣排放法規，上市僅僅3個月便被迫停產。

(*1) ^ 標示車款上市年分的型號名稱。與實際生產年分不同。

(*2) ^ 行銷廣告以名為Ken與Mary的年輕情侶駕駛Skyline旅行的故事為主軸，引發話題後因而得名「Kenmeri」。

復活、停產，再復活

歷經16年的空白，Skyline GT-R終於在1989年復活。第3代依型式名而稱為「R32」，搭載2.6升直列六缸DOHC雙渦輪增壓引擎，擁有當時被譽為日本國產車最強的280匹最大輸出馬力（PS），成就卓越的動態性能。在日本最高級別的「全日本房車錦標賽」（JTC）中，於1990至1993年四個賽季，締造了29戰全勝的驚人成績。其實力同樣在海外獲得肯定，包括比利時舉辦的「斯帕24小時耐久賽」（Spa 24 Hours）在內，GT-R的威名傳遍全世界。



R32型Skyline GT-R於1990年賽道初登場，在全日本房車錦標賽（JTC）中締造連續四個賽季29場全勝的紀錄。圖為1990年榮獲冠軍的競賽車款（日產汽車提供）

1995年推出第4代「R33」，1999年第5代「R34」相繼問世，兩者皆以高規格跑車之姿廣受好評，但R34最終仍再度因為無法符合日益嚴苛的廢氣排放標準，而在2002年宣布停產。



歷代Skyline GT-R。前方中央為初代，左後方起依序為第2、第3、第4與第5代。其魅力不僅風靡日本，在海外經典車拍賣會上也炙手可熱（日產汽車提供）

R34停產5年後，2007年登場的正是現行的「R35」。當時日產正面臨經營重整，該車款在執行長卡洛斯．戈恩（Carlos Ghosn）的主導下完成開發，成為品牌復興的象徵。不再堅持「賽道最速」的傳統定位，轉而專注於公路駕馭的性能，並將德國保時捷作為主要競爭對手。R35被設定為「適合長途高速巡航並兼具舒適性的豪華跑車」，且由僅限日本國內銷售，轉形為全球販售，車名亦由「Skyline GT-R」更名為「Nissan GT-R」，成為日產復興的象徵性車款。



R35型GT-R的最終版本――2025年式（日產汽車提供）

世界級品牌的落幕

如前所述，R34以前的GT-R世代，幾乎未曾正式銷往海外，但由於在國際賽事中的優異成績與媒體曝光，其優異性能早已廣為歐美等地所熟知。



1999年發售的第5代Skyline GT-R（R34），車身尺寸較R33減縮，操控性更加靈巧敏捷。由於出現在《玩命關頭》系列電影中，使得「GT-R」之名一躍全球（日產汽車提供）

第5代R34曾在好萊塢《玩命關頭》系列電影中登場，吸引了全球粉絲喜愛。歷代GT-R亦多次出現在PlayStation賽車模擬遊戲《跑車浪漫旅》（Gran Turismo）中，因而不僅是車迷，就連遊戲玩家也為其性能而傾倒。於是，GT-R不僅成為日產的驕傲，更躍升為日本引以自豪的世界級跑車品牌。

近年來，1960與1990年代出產的日本經典跑車，頻頻在海外拍賣市場創下高價。1960年代的名車「Toyota 2000GT」成交價已逾一億日圓，而R32、R34等Skyline GT-R系列車款，亦動輒數千萬日圓。

延續如此廣獲海外高度評價的名車後繼車款的，正是R35。其搭載3.8升V6雙渦輪增壓引擎，由九位獲譽為「匠」的職人一具具手工組裝，確保一貫的優異品質與高度性能。



R35型GT-R搭載VR38DETT型3.8升V6雙渦輪增壓引擎（日產汽車提供）



R35型GT-R的引擎，由九位獲譽為「匠」的職人一具具手工組裝，每具皆鑲上刻有負責職人姓名的銘牌（日產汽車提供）

最終版本的2025年式，標準車型最大輸出為570匹馬力；而搭載高效率大容量專用渦輪的GT-R NISMO，則可發揮出600匹的強大馬力。含稅售價約為1444萬至2289萬日圓，雖然是破天荒的高價，仍在日本以及歐美、亞洲等地擁有死忠車迷。然而，隨著社會大眾對於跑車的熱度下滑，以及各式廢氣排放的環保法規日漸嚴格，R35最終迎來了第三次的停產。自初代Skyline GT-R誕生以來，此車系的歷史綿延了56年之久。



被譽為GT-R史上最強的「Nissan GT-R NISMO Special Edition」，最大馬力600匹，含稅售價約3061萬日圓，相當高貴。攝於2025年1月千葉市美濱區幕張展覽館（Makuhari Messe）（筆者攝影）



隨著R35型GT-R停產，日產栃木工廠舉行離線儀式。自2007年上市以來，18年間累積生產了約4萬8千輛。最後一輛為「Premium edition T-Spec」等級，車色則是「午夜紫」，2025年8月26日（日產汽車提供）

電動化的全新方向

與即將告別舞台的GT-R形成對比的，是本田暌違24年後重出江湖的Prelude。Prelude初代於1978年問世，也是一輛歷史悠久的跑車，特別是1980年代的第2代與第3代，憑藉著新穎的設計而深獲女性青睞。作為男性邀約女性出遊兜風的理想座駕，堪稱為「約會神車」風潮的領航者。



暌違24年重新復出，2025年9月5日上市的本田Prelude（本田技研工業提供）

第6代全新車式，導入了本田獨家的電驅雙動能系統「e:HEV」，並搭載新技術「Honda S＋ Shift」，在混合動力車所具備的優異環保性能與跑車應有的直接動力回饋之間，取得了理想的平衡，成就了其他品牌少見的新典範――「電動特化車型」。



新款Prelude採用2.0升四缸引擎，結合了e:HEV電驅雙動能系統（筆者攝影）

近年，不僅日產，日本車廠普遍皆有縮減跑車產量之勢，本田逆勢讓Prelude復活之舉，意在重拾逐漸消逝的品牌獨特性。1980年代的本田，憑藉Prelude風靡一世，又因參與F1賽事，造就了「勇於挑戰的車廠」的強烈形象。然而，根據該公司內部的調查，近年這樣的形象已經逐漸淡化，且還出現了「年齡層愈低，好感度愈低」的傾向。因此，本田希望藉由推出定位為「其他車廠所沒有的電動專屬跑車」Prelude，投入全球市場，並藉此「重塑挑戰者的形象，突顯與同業之間的差異」。



新款Prelude的外觀以翱翔天際的「滑翔機」為設計靈感，低伏而流暢的車身線條令人印象深刻（筆者攝影）

另一方面，日產於2024年度決算中出現了鉅額赤字，被迫加速重整。隨著排放與噪音法規逐年嚴苛，應對成本亦不斷攀升。聚焦於電動化的日產，已難再有餘裕為ICE（內燃機引擎）投入巨額資金。同樣地，本田亦規劃以2040年實現旗下四輪車輛100％電動化為目標，因此透過最新的電動化技術復活經典車款Prelude，以開拓出嶄新的道路。

或許，GT-R的再生之道亦在於此――藉由尖端技術，以電動跑車之姿再次降臨。對於修復日產受損的品牌形象，全球車迷喜愛的GT-R勢必貢獻良多。日產現任執行長伊萬．艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）在2025年8月26日宣布GT-R停產時表示：「雖然目前尚無明確規劃，但GT-R必將進化，並再度登場。」

期待不久的將來，GT-R能以更高性能、更潔淨、更安全的電動化頂尖超跑之姿，煥然展現於眾人眼前。

標題圖片：歷代GT-R系列。前方為R35型GT-R的最終規格（2025年式）。後排則是Skyline GT-R，右起依序為：第2代（通稱Kenmeri GT-R）、第3代R32型、第5代R34型、第4代R33型與初代（俗稱Hakosuka GT-R）。（日產自動車提供）

平塚直樹 [作者簡介]

汽車版記者。出生於福岡縣，曾任職於三間汽車專業出版社，主要負責月刊與Mook專刊之編輯。後轉為自由撰稿人，現以網路媒體為主，撰寫汽車、機車、露營車等相關報導。信仰「問，就能懂」的精神，以一般讀者視角書寫淺白易讀的文字，日日筆耕奮鬥。熱愛騎車與貓。