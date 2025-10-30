消逝的日產GT-R，復活的本田Prelude：日本國產跑車的未來樣貌將會如何？
車迷遍布全球、堪稱日本跑車代表作的日產GT-R，已於2025年8月正式停產。這個自1960年代延續至今的傳統系列，為何此刻退出舞台？本文將回顧其歷史脈絡，並檢視這場「終章」所具有的時代意義。
為了在競賽中奪冠而生
日產GT-R首度問世於2007年。此後的18年間，在維持核心架構不變的前提上持續改良精進，近年更以「年式改款」(*1)的方式迭代，終於進化為現在的GT-R。現行車式被暱稱為「R35」，其名乃源於型號。這個系列的源頭可追溯至1969年誕生的初代Skyline GT-R。該車型以四門轎車Skyline為基礎，將引擎由直列四缸升級為直列六缸，成為一款專注於性能提升的運動化車款。
初代Skyline GT-R的競賽規格車款。1969年於JAF大獎賽初次登場，締造包括傳奇性的49連勝在內的52場勝績（日產汽車提供）
初代GT-R以方正如盒的外觀，被暱稱為「Hakosuka GT-R」（譯註：「hako」為日文「箱」的發音，「suka」則取自「Skyline」的簡稱）。當時，賽事的勝績被視為高性能的最佳證明，對於市售車銷量影響甚鉅。該車搭載了凝聚當時頂尖技術的S20型2.0升直列六缸DOHC引擎，以壓倒性的速度在國內賽事締造了49連勝，確立了GT-R「專為競賽奪冠而生的高性能機器」之形象。
1973年亮相的第2代Skyline GT-R。以暱稱「Kenmeri」的GC110型Skyline為基礎打造（日產汽車提供）
1973年，第2代Skyline GT-R登場，以GC110型「Kenmeri」(*2)為根基開發，但由於難以因應當時日益嚴苛的廢氣排放法規，上市僅僅3個月便被迫停產。
(*1) ^ 標示車款上市年分的型號名稱。與實際生產年分不同。
(*2) ^ 行銷廣告以名為Ken與Mary的年輕情侶駕駛Skyline旅行的故事為主軸，引發話題後因而得名「Kenmeri」。
復活、停產，再復活
歷經16年的空白，Skyline GT-R終於在1989年復活。第3代依型式名而稱為「R32」，搭載2.6升直列六缸DOHC雙渦輪增壓引擎，擁有當時被譽為日本國產車最強的280匹最大輸出馬力（PS），成就卓越的動態性能。在日本最高級別的「全日本房車錦標賽」（JTC）中，於1990至1993年四個賽季，締造了29戰全勝的驚人成績。其實力同樣在海外獲得肯定，包括比利時舉辦的「斯帕24小時耐久賽」（Spa 24 Hours）在內，GT-R的威名傳遍全世界。
R32型Skyline GT-R於1990年賽道初登場，在全日本房車錦標賽（JTC）中締造連續四個賽季29場全勝的紀錄。圖為1990年榮獲冠軍的競賽車款（日產汽車提供）
1995年推出第4代「R33」，1999年第5代「R34」相繼問世，兩者皆以高規格跑車之姿廣受好評，但R34最終仍再度因為無法符合日益嚴苛的廢氣排放標準，而在2002年宣布停產。
歷代Skyline GT-R。前方中央為初代，左後方起依序為第2、第3、第4與第5代。其魅力不僅風靡日本，在海外經典車拍賣會上也炙手可熱（日產汽車提供）
R34停產5年後，2007年登場的正是現行的「R35」。當時日產正面臨經營重整，該車款在執行長卡洛斯．戈恩（Carlos Ghosn）的主導下完成開發，成為品牌復興的象徵。不再堅持「賽道最速」的傳統定位，轉而專注於公路駕馭的性能，並將德國保時捷作為主要競爭對手。R35被設定為「適合長途高速巡航並兼具舒適性的豪華跑車」，且由僅限日本國內銷售，轉形為全球販售，車名亦由「Skyline GT-R」更名為「Nissan GT-R」，成為日產復興的象徵性車款。
R35型GT-R的最終版本――2025年式（日產汽車提供）
世界級品牌的落幕
如前所述，R34以前的GT-R世代，幾乎未曾正式銷往海外，但由於在國際賽事中的優異成績與媒體曝光，其優異性能早已廣為歐美等地所熟知。
1999年發售的第5代Skyline GT-R（R34），車身尺寸較R33減縮，操控性更加靈巧敏捷。由於出現在《玩命關頭》系列電影中，使得「GT-R」之名一躍全球（日產汽車提供）
第5代R34曾在好萊塢《玩命關頭》系列電影中登場，吸引了全球粉絲喜愛。歷代GT-R亦多次出現在PlayStation賽車模擬遊戲《跑車浪漫旅》（Gran Turismo）中，因而不僅是車迷，就連遊戲玩家也為其性能而傾倒。於是，GT-R不僅成為日產的驕傲，更躍升為日本引以自豪的世界級跑車品牌。
近年來，1960與1990年代出產的日本經典跑車，頻頻在海外拍賣市場創下高價。1960年代的名車「Toyota 2000GT」成交價已逾一億日圓，而R32、R34等Skyline GT-R系列車款，亦動輒數千萬日圓。
延續如此廣獲海外高度評價的名車後繼車款的，正是R35。其搭載3.8升V6雙渦輪增壓引擎，由九位獲譽為「匠」的職人一具具手工組裝，確保一貫的優異品質與高度性能。
R35型GT-R搭載VR38DETT型3.8升V6雙渦輪增壓引擎（日產汽車提供）
R35型GT-R的引擎，由九位獲譽為「匠」的職人一具具手工組裝，每具皆鑲上刻有負責職人姓名的銘牌（日產汽車提供）
最終版本的2025年式，標準車型最大輸出為570匹馬力；而搭載高效率大容量專用渦輪的GT-R NISMO，則可發揮出600匹的強大馬力。含稅售價約為1444萬至2289萬日圓，雖然是破天荒的高價，仍在日本以及歐美、亞洲等地擁有死忠車迷。然而，隨著社會大眾對於跑車的熱度下滑，以及各式廢氣排放的環保法規日漸嚴格，R35最終迎來了第三次的停產。自初代Skyline GT-R誕生以來，此車系的歷史綿延了56年之久。
被譽為GT-R史上最強的「Nissan GT-R NISMO Special Edition」，最大馬力600匹，含稅售價約3061萬日圓，相當高貴。攝於2025年1月千葉市美濱區幕張展覽館（Makuhari Messe）（筆者攝影）
隨著R35型GT-R停產，日產栃木工廠舉行離線儀式。自2007年上市以來，18年間累積生產了約4萬8千輛。最後一輛為「Premium edition T-Spec」等級，車色則是「午夜紫」，2025年8月26日（日產汽車提供）
電動化的全新方向
與即將告別舞台的GT-R形成對比的，是本田暌違24年後重出江湖的Prelude。Prelude初代於1978年問世，也是一輛歷史悠久的跑車，特別是1980年代的第2代與第3代，憑藉著新穎的設計而深獲女性青睞。作為男性邀約女性出遊兜風的理想座駕，堪稱為「約會神車」風潮的領航者。
暌違24年重新復出，2025年9月5日上市的本田Prelude（本田技研工業提供）
第6代全新車式，導入了本田獨家的電驅雙動能系統「e:HEV」，並搭載新技術「Honda S＋ Shift」，在混合動力車所具備的優異環保性能與跑車應有的直接動力回饋之間，取得了理想的平衡，成就了其他品牌少見的新典範――「電動特化車型」。
新款Prelude採用2.0升四缸引擎，結合了e:HEV電驅雙動能系統（筆者攝影）
近年，不僅日產，日本車廠普遍皆有縮減跑車產量之勢，本田逆勢讓Prelude復活之舉，意在重拾逐漸消逝的品牌獨特性。1980年代的本田，憑藉Prelude風靡一世，又因參與F1賽事，造就了「勇於挑戰的車廠」的強烈形象。然而，根據該公司內部的調查，近年這樣的形象已經逐漸淡化，且還出現了「年齡層愈低，好感度愈低」的傾向。因此，本田希望藉由推出定位為「其他車廠所沒有的電動專屬跑車」Prelude，投入全球市場，並藉此「重塑挑戰者的形象，突顯與同業之間的差異」。
新款Prelude的外觀以翱翔天際的「滑翔機」為設計靈感，低伏而流暢的車身線條令人印象深刻（筆者攝影）
另一方面，日產於2024年度決算中出現了鉅額赤字，被迫加速重整。隨著排放與噪音法規逐年嚴苛，應對成本亦不斷攀升。聚焦於電動化的日產，已難再有餘裕為ICE（內燃機引擎）投入巨額資金。同樣地，本田亦規劃以2040年實現旗下四輪車輛100％電動化為目標，因此透過最新的電動化技術復活經典車款Prelude，以開拓出嶄新的道路。
或許，GT-R的再生之道亦在於此――藉由尖端技術，以電動跑車之姿再次降臨。對於修復日產受損的品牌形象，全球車迷喜愛的GT-R勢必貢獻良多。日產現任執行長伊萬．艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）在2025年8月26日宣布GT-R停產時表示：「雖然目前尚無明確規劃，但GT-R必將進化，並再度登場。」
期待不久的將來，GT-R能以更高性能、更潔淨、更安全的電動化頂尖超跑之姿，煥然展現於眾人眼前。
標題圖片：歷代GT-R系列。前方為R35型GT-R的最終規格（2025年式）。後排則是Skyline GT-R，右起依序為：第2代（通稱Kenmeri GT-R）、第3代R32型、第5代R34型、第4代R33型與初代（俗稱Hakosuka GT-R）。（日產自動車提供）
平塚直樹 [作者簡介]
汽車版記者。出生於福岡縣，曾任職於三間汽車專業出版社，主要負責月刊與Mook專刊之編輯。後轉為自由撰稿人，現以網路媒體為主，撰寫汽車、機車、露營車等相關報導。信仰「問，就能懂」的精神，以一般讀者視角書寫淺白易讀的文字，日日筆耕奮鬥。熱愛騎車與貓。
其他人也在看
東京車展巡禮｜Toyota 六代目 RAV4 台灣有望明年導入？
在 Toyota RAV4 率先於北美市場亮相後，日本母市場也趁 2025 Japan Mobility Show 東京移動展開幕之際，將全車系陣容帶到現場進行展演，GoChoice購車趣團隊也實際前往市場直擊了解。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前
2025臺北時裝週 Taipei Fashion WeekLEXUS純電休旅RZ550e F SPORT及星光座駕 閃耀時尚大秀
2025臺北時裝週 Taipei Fashion WeekLEXUS純電休旅RZ550e F SPORT及星光座駕 閃耀時尚大秀SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
Rivian拆解小米電動車後大力稱美國根本比不上！指中國品牌多種優勢美國全沒有！
Rivian拆解小米電動車後大力稱美國根本比不上！指中國品牌多種優勢美國全沒有！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
刷一下就進帳！一早5筆補助連發 199萬人笑領1.9萬
刷一下就進帳！一早5筆補助連發 199萬人笑領1.9萬EBC東森新聞 ・ 8 小時前
2025日本移動展：Honda在上推出Super-ONE全新緊湊型電動原型車
Written by: BearHonda在日本移動展上推出了一款新的緊湊型電動車：Super-ONE Prototype，預計將於2026年起先在日本推出，隨後會在包括英國在內以及亞洲各國的部分全球市場推出。CarStuff 人車事 ・ 1 天前
Toyota發布通知：Supra 2026年3月停產，別難過下一代不會等太久
Toyota在今年5月時就預告Supra將會於2026年停產，而近日則公布訊息，Supra將於明年3月停產，但Supra的故事並未結束，因為Toyota還會推出下一代Supra。2019年Toyota和BMW合作推出新一代Supra，距離上一代相隔17年之久，在此之前就有傳出Supra停產消息，而今年5月Toyota就表示因法規因素和市場銷售表現不如預期，因此不得不讓Supra停產，近日Toyota正式發布通知表示Supra將於2026年3月停產，感謝各位消費者的支持。 喜愛Supra的車迷也別難過，Supra的停產只是暫時，它的故事尚未結束，Toyota先前就有表示已有計畫推出第六代Supra，只是尚未有明確時間，但肯定不會讓車迷等太久，動力部分當然也還沒確認，不過理論應該會是採用油電系統。 更多試駕影片 https://www.youtube.com/@CARTURE/videos近日Toyota表示Supra將於2026年3月停產。第六代Supra會燃油還是油電呢 ?《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 23 小時前
獨家／冷氣故障修1年修不好 500萬豪車成「移動蒸籠」車主怒喊退車
台中一名車主花500多萬元購買德國品牌休旅車，車輛冷氣卻頻頻出問題，即使送回原廠維修長達一年多仍未獲改善。車主不滿地表示，「維修廠主管曾承認同批次其他車主也有相同困擾，但原廠態度消極」，擔心保固期過後問題會更嚴重。專家指出，現今新車多採平板電腦控制冷氣，故障原因包括軟體、線路、壓縮機等。面對修不好的豪車，車主已向代理商寄存證信函，盼解除買賣契約。TVBS新聞網 ・ 1 天前
獨家／128萬電動車小黃司機入手約只要77萬元 bZ4X要撬開計程車市場
Toyota bZ4X小改款電動車售價128萬元登場後，意外引爆計程車族群關注。一直以來計程車市場是和泰（TOYOTA總代理）極為重要的一塊市場，長年以來，台灣黃色車海處處可見「計程車三大天王」Toyota Wish、Corolla Cross、RAV4。即使Wish已經停產多年，路上仍有成千上萬輛的Wish服役。它們真的該退役了，而繼承者會是誰？看來，和泰想好了，就是與時俱進、符合綠色趨勢的bZ4X電動車。鏡報 ・ 1 天前
無照駕駛猖獗 立法院三讀修正《道交條例》加重罰則
黃敬文／台北報導中時新聞網 ・ 1 天前
2025 Volkswagen Tiguan 280 eTSI Elegance Premium試駕｜這台德系SUV比你想得更超值
今年上半Volkswagen Taiwan發表第三代Tiguan車系，旗艦車型430 R-Line Performance早已領略，但畢竟那是集結品牌科技實力的樣板產品，對於價格、配備甚至是稅金斤斤計較的普羅大眾們，肯定會向下選擇其它更具CP值的車型，至於那個選項...我會說或許非280 eTSI Elegance Premium莫屬！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 9 小時前
劍指特斯拉！ 日系車廠「新電車砍價39萬」vs韓車折20萬
美國車進口關稅可能大幅下調，掀起台灣電動車市場大戰！日系龍頭豐田新款純電車直接降價超過30萬元，韓系品牌現代汽車則提供最高20萬元優惠。瑞典Volvo也計劃引進新款電動車EX30及EX90加入戰局。業界預估明年純電動車掛牌數將較今年成長逾20%，各大車廠紛紛祭出降價或推新車策略搶攻商機，市場競爭將更加激烈！TVBS新聞網 ・ 1 天前
車市低迷卻「月月出新車」，南陽有什麼底氣？三大關鍵力保5%市占
在國內車市因貨物稅與進口關稅雙重不確定性而陷入「冰凍期」之際，市場普遍預期全年汽車銷量恐跌破40萬輛大關，創下近年新低。然而，在這片濃厚的觀望氣氛中，Hyundai台灣總代理三陽工業（2204）旗下南陽實業卻逆勢操作，以「月月有新車」的強勢產品節奏，展現出其力保5%以上市占的堅定決心。南陽實業副總經理詹醒昇直言，儘管大環境充滿變數，車廠對市況看法採取滾動式調......風傳媒 ・ 1 天前
【日本移動展】前衛跑車化，Toyota Corolla Concept替下一代Corolla進行暖身
日本移動展近日盛大登場，其中Totyota帶來Corolla Concept，其前衛和跑車化的外型也獲得不少正面回饋，而Corolla Concept的展出也替下一代Corolla進行暖身。日本移動展近日盛大開展，其中Toyoota攤位展出Corolla Concept，導入品牌最新設計語彙的Corolla Concept，充滿前衛和濃厚跑車氣息的造型，讓Corolla Concept亮相就獲得滿堂彩，而Corolla Concept的登場也象徵Corolla已跳脫現行框架邁入全新世代。動力方面雖未有任何資訊，但Toyota表示Corolla是適合也是多數人想要的車款，但不見得每個人想要和需求是相同的，因此在相同空間與風格消費者可以選擇喜愛與適合的動力系統。至於Corolla Concept何時會進入量產，這部分若是在車展擁有良好回饋與熱門討論，Corolla Concept自然會成為新一代Corolla雛形。日本移動展Toyoota展出Corolla Concept。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前
2025日本移動展：Lexus LS被重塑為六輪「重型」極致豪華MPV
Written by: Bear自1989年問世的幾十年來，LS一直是Luxury Sedan豪華轎車的代名詞，但以Sedan轎車來打造豪華舒適空間的作法在近年來已經被MPV奪走了不少佔比。而全新6輪Lexus LS概念車代表的是Luxury Space，不僅是輛車，更是重新構想的超豪華空間，相比於Sedan有更大的創作空間，並且專為無以倫比的平順度與穩定性而設計，是一輛前所未見最極致豪華的後座買家專屬MPV，為所有後座乘員提供一個遠離喧囂可徹底放鬆的私人庇護所。CarStuff 人車事 ・ 11 小時前
設計瑕疵恐釀火災 韓國現代汽車集團等26萬輛車召回
（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國政府今天表示，由於製造瑕疵，將召回超過26萬輛汽車，其中逾18萬輛來自現代汽車集團（Hyundai Motor Group）。中央社 ・ 6 小時前
Mitsubishi三菱Delica得利卡的長壽不能不佩服！第五代車型改款再戰市場
Mitsubishi三菱Delica得利卡的長壽不能不佩服！第五代車型改款再戰市場SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
Toyota獲得1500萬英鎊資助！可望在英國實現FT-Me太陽能小車量產計畫
在面對城市交通壅塞、碳排放限制與個人出行多樣化需求的時代，Toyota以全新FT-Me概念車提出了另一種可能，一款結合永續、設計與可負擔性的微型電動移動解決方案。這款短小精幹的雙座電動車，不僅象徵著品牌對城市出行的全新思考，也在英國政府的支持下，逐步邁向量產階段。地球黃金線 ・ 9 小時前
Volvo 經銷我辦凱銳汽車於 MITSUI OUTLET PARK 林口開設品牌展示體驗店！
Volvo 原廠授權經銷商凱銳汽車宣佈將於 2025 年 10 月 28 日正式以嶄新風貌回歸林口 MITSUI OUTLET PARK，打造佔地 87 坪的全新展示體驗店，寬敞的空間可同時展示 4 台 Volvo 新車，並設置 Volvo 原廠精品專區，以更完善的服務與設計，延續品牌「以人為本」的核心精神，為林口地區消費者帶來更具質感的豪華車型體驗。2GameSome ・ 1 天前
強悍性能出廠免改！PGO TIG DCline集結「超強動力、智慧科技、安全操控」成同級之最
作為地表最強性能旗艦，PGO TIG DCline以T-Technology科技、I-Intelligent智能、G-Genius天賦為核心亮點，搭載Vortex 2代水冷引擎，最大馬力達17.8ps/8000rpm，馬力重量比達7.58PWR，性能表現穩居同級之最。其採用前斜板撞風式水冷排設計、短軸距的HLD輕量高剛性車架，並擁有45度動態傾角，在都會通勤或山路彎道操駕時都靈活流暢、穩定安心。Zeek玩家誌 ・ 1 天前
VOLVO XC70 重返車市變身插電式油電複合動力跨界休旅，純電動續航里程達180公里
VOLVO 今日推出全新XC70，這是XC70在2016年停產後重返車市，初期僅供應中國市場，即日起也在中國市場展開預售，預售價為人民幣29.99 萬至32.99萬，相當於新台幣100萬到143萬，該車型配備插電式混合動力系統，可提供長達 180公里的純電動續航里程，這款跨界車提供前輪驅動和四輪驅動兩種版本，綜效馬力高達 456匹馬力，VOLVO稱這款跨界休旅主要是要吸引那些追求「更舒適、更輕鬆的生活方式」的家庭。汽車日報 ・ 16 小時前