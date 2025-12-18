消醫聯手提升南投縣緊急醫療救護品質

南投縣府消防局假南投醫院招開醫療指導醫師會議。(南投醫院提供)

▲南投縣府消防局假南投醫院招開醫療指導醫師會議。(南投醫院提供)

為提升南投縣緊急醫療救護品質，南投縣府消防局(十七)日假衛福部南投醫院，召開「一一四年度第三次醫療指導醫師會議」。會議由衛生福利部南投醫院急診醫學科洪世昌主任擔任主席，南投縣府消防局陳興傑局長親自出席，並頒發明年度醫療指導委員聘書，感謝醫界專家熱心投入，共同構築守護縣民生命安全的堅實防線。

會中，陳興傑局長向多位參與醫療指導的醫師專家致上誠摯謝意，並勉勵在場的救護教官與高級救護技術員。陳局長表示，救護工作是「取之於社會、用之於社會」，期許同仁不計得失，將所學專業回饋社會，深入縣內每一個需要幫助的角落，讓緊急醫療救護不僅講求速度，更兼具專業深度與人文溫度。

本次會議匯集衛生局、消防局長官、救護教官及高級救護技術員，針對各項救護技術與「預立醫療流程」進行深入研討，確保第一線救護人員於執行勤務時，能有精準且合法的醫療操作指引；南投醫院洪世昌主任表示，醫療指導醫師是消防救護同仁最堅強的後盾，透過定期召開會議及案例檢討，有助於強化醫療端與消防端的銜接與合作。未來，南投醫院將持續與消防局攜手合作，不斷優化緊急傷病患的救治流程，共同守護南投縣民的健康。