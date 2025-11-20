消防也有發明大王！ 南消六大隊長邱淵明入選發明家名人堂

南消六大隊長邱淵明廿日入選國際傑出發明家名人堂，是首位入選的消防員。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

南市消防局獨創的「創新研發小組」由消防第六大隊長邱淵明領導，長期致力於研發工作，根據國內外重大災害、現行救災需求等推出各類發明。憑藉傑出發明頭腦，邱淵明於廿日為「台灣國際發明得獎協會」選入今年國際傑出發明家名人堂一員，近日也將由總統接見表揚。

南消六大隊長邱淵明不僅專注於消防勤務，近年也積極帶領創新研發小組，與產、官、學、研共同合作，推動各項救災發明。除了是消防人員外，邱也在中信科大任教，除公務員外也身兼學者身分，其本身對研究、發明充滿熱忱，也是台南消防局與產業、學界溝通的橋樑。

災害事故的發生往往關係財產的巨大損失，甚至造成不可挽回的遺憾，南消創新研發小組發明著眼的，都是消防任務中的日常，從消防衣、水帶清潔，乃至為水下搜救設計水下八軸無人機、因應電動車火警的滅火毯、移動式水槽等。因應最危險的火場迷航也發明無線電無線電專用袋，改善收訊盲點。邱淵明率領的研發團隊，也在國內外發明賽事中屢獲佳績。

南市消友會第六辦事處長莊旭彬至六大頒發獎勵金。(讀者提供)

相比正規研究發明機構，如何以有限的資源，最大程度解決問題是台南消防局的重要功課。邱淵明謙虛說，本次獲得台灣國際發明得獎協會青睞，有賴研發小組所有人的群策群力，同時也得益於局長李明峯的長遠眼光，台南消防持續在國內外災害事件、消防議題中找到精進的方向，如消防車廢氣回收系統、防刺割安全防護背心等，也是從保護人員安全信念而生的發明。

南市消友會第六辦事處長莊旭彬日前也特至南消六大頒發獎勵金，表彰大隊長邱淵明傑出貢獻。「二０二五國際傑出發明家名人堂」在全國僅三人獲選，邱淵明也是首位入選名人堂的消防人員！邱淵明強調，這份榮耀屬於台南消防全體人員，特別感謝南市府、消防局及消友會的支持，未來也希望能用發明推動台南消防工作與公共安全持續進步。