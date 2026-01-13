消防人員心理壓力大 卓揆指示提供心理支持服務

「鳳凰獎」是消防最高榮譽，內政部消防署今天(13日)舉辦「鳳凰獎」楷模表揚典禮，行政院長卓榮泰到場致詞時表示，他深知第一線消防人員的心理壓力非常大，因此他請內政部、消防署務必全力研議相關計畫與制度，提供必要的心理支持服務。

在「119消防節」前夕，內政部消防署舉辦「鳳凰獎」楷模表揚典禮，由行政院長卓榮泰親自表揚優秀消防員、義消及防救災志工夥伴。本次共有77位獲獎者，包含30位消防人員、31位義消人員、15位志工及1位消防學術研究人員。

卓榮泰致詞時表示，回顧2025年，不論是堰塞湖溢流或地震災情，還是發生台中氣爆意外，正當民眾快速離開現場時，消防人員與志工卻朝著反方向進到最前線，這種守護國人生命財產安全的精神令人無限敬佩，這是勇氣，也是責任，更是對生命很神聖的承諾。

卓榮泰表示，為了讓消防人員在出勤或備勤時享受更舒適的環境，消防署自2023年起陸續整裝改建全台約150處消防機關房舍及宿舍，而且為了降低第一線人員的工作風險，政府已核定多項中長期計畫，將投入新台幣285億元汰換、更新裝備。此外，卓榮泰指出，他更在意的是如何提供第一線人員心理支持。他說：『(原音)我希望能夠引進更多的專家，無論是團體的、個別的心理支持的時候，我們有一種協商的制度，因為各位的工作壓力非常、非常大，你們是24小時隨時都在待命，每聽到一聲鈴響，你們都要起身而動，這種工作壓力長期累積下來必須要有相當專業的紓壓，所以我更在意的是如何減輕各位的壓力，也請內政部、消防署也要全力地來做到。』

卓榮泰也勉勵民間以各種力量支持消防工作，例如電視劇「火神的眼淚」就運用文化的力量從精神上支持消防人員，他也從這部影集了解到消防人員渴望擁有更好的裝備。

最後，卓榮泰也呼應賴清德總統所說「讓國人更健康、讓國家更強」的願景，他期盼台灣在新的一年會是一個祥樂豐足、平安健康的國家，而安全工作就交給防救災人員，政府則會做防救災人員最大的後盾。(編輯：宋皖媛)