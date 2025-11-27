消防分隊長加入「境外吸金」 警義消淪下線控被騙2百萬
台南市一名消防分隊長疑似加入境外吸金平台，以低本金滾出高獲利為誘餌，積極拉攏同事、警義消人員加入投資並鼓勵拉下線。受害者指控已有約20人被騙約200萬元，部分人甚至賠上退休金。事件曝光後，台南市消防局立即對該分隊長祭出兩大過處分並調整職務，案件已進入司法調查階段。
一名台南市消防分隊長近期捲入境外吸金爭議，他在公開場合分享投資心得時表示：「你只要升級，一個月的收益就是18萬。」該分隊長甚至製作簡報詳細解說分級制度，鼓勵大家積極尋找下線，聲稱「不升級你的錢就是滾得很慢，你不找下線你就是一個月就24%利息」。
事件爆發後，有受害者出面指控：「20幾位受害者，被騙了200萬左右，不要讓太多的人受騙了，也要讓分享給我們這個平台的人，知道說也不能夠讓你們不痛不癢。」據了解，部分警消人員不僅損失大筆金錢，甚至連退休金都賠上了。
根據調查，這位洪姓分隊長疑似被境外吸金平台吸收為榮譽導師，他宣稱能用少量資金獲取高額利潤，還成立投資群組招募同事及警義消人員參與投資。後來當部分被害人因資金周轉不靈而向消防局投訴，整起事件才浮出水面。南市消防局副分局長李政昌表示：「該員確實有不當的投資的相關情事，第一時間就予以做行政處分跟調職的處分。」
從洪姓分隊長的社群媒體可見，他經常參加各種地方人士餐會、出國旅遊，展現出極佳的社交能力和廣闊的人脈。這位基層消防員出身的分隊長近年才取得分隊長資格並調任外勤，原本即將屆齡退休，卻意外捲入吸金詐騙案。消防局已迅速對他處以兩大過並調整其服務單位，目前案件已進入司法調查程序。
