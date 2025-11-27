消防分隊長遭爆AGW-MS龐氏騙局五巨頭 台南局長震怒！2罪送辦

台南市消防局一名消防分隊長被檢舉是「AGW-MS資本」龐氏騙局五巨頭之一，利用職務之便拉下線。讀者提供



消防分隊長遭踢爆是「AGW-MS資本」龐氏騙局五巨頭之一。任職台南市消防局轄下的一名分隊長，口條流利、人緣極佳，被控擔任投資平台「AGW-MS」榮譽導師，利用職務之便，廣拉同事、義消、親友等投資，標榜「投1萬美元，升到v4可領到新台幣200萬元」，豈料，該平台卻在本月無預警關閉，投資人求償無門，向消防局檢舉。

台南市消防局局長李明峯震怒，將該名分隊長送考績會，26日決議記2小過處分。今(27)日天由政風調查後依《銀行法》、《刑法》詐欺等罪函送台南地檢偵辦。分隊長也調內勤單位，就近看管。

台南市這名消防分隊長因業績亮眼，躍升AGW-MS台灣區5名「榮譽導師」之一。爆料指出，去（ 2024）年先有15名警義消加入投資，確實領取高配息，大家嘗到甜頭，擴展組織；直到本月「AGW-MS」突然關帳，大家才知掉進陷阱，被害人損失金額少則30萬元，多則高達200萬元。

「AGW-MS資本」乍看是合法的國際投資平台，實際上卻是一個利用「高收益+傳銷」複合式龐氏騙局來騙取投資人資金的詐騙集團。

