消防同袍淚讀祭文：詹能傑聽聞受困救人靈魂就點燃

（中央社記者王朝鈺基隆3日電）基隆消防小隊長詹能傑奮勇救人殉職，消防局科長余宗庭今天在公祭宣讀同儕祭文時落下男兒淚，「詹能傑一聽到有人受困，救人的靈魂就被點燃，不顧一切地想把人帶出來」，字句透露出對詹能傑的不捨。

移靈車隊上午11時從基隆市殯葬管理所出發，消防車輛沿路開啟警報器、警示燈引靈，車隊約中午11時20分抵達詹能傑所屬的仁愛分隊，載運棺柩的靈車開啟後車廂，由第一救災救護大隊大隊長許喬閔行舉手禮致敬，高喊「詹能傑分隊長，任務結束」，在場人員一同行舉手禮，忍淚送詹能傑最後一程。

巡禮結束後，下午1時30分在殯葬管理所懷恩廳舉行公祭，內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章、基隆市長謝國樑到場追思，公祭典禮先由消防員在靈柩覆蓋消防旗、國旗，劉世芳頒發褒揚令及獎章，謝國樑頒發追晉分隊長令及獎章，給詹能傑的弟弟詹庭豪。

消防局安全衛生科長余宗庭代表宣讀同儕祭文，「能傑，雖然大家都叫你英雄，但是我還是要罵你，這是我第1次，也是最後1次罵你，你這臭小子，為了救人離我們而去，你知道我們有多想你嗎，你留下捨己救人的精神，留下了英雄的美名，但多少挺你的弟兄、愛你的家人，還有愛你的朋友們，為你流下多少眼淚」。

余宗庭說，「沒有人可以比我這個跟你同年同月同日生的人更了解你」，聽到詹能傑那天晚間多次進出火場，一聽到有人受困，那股救人的靈魂就被點燃，不顧一切地想把人帶出來，「我心裡想，對，那就是你會做的事」，因為詹能傑知道救人是本業，詹能傑的熱心總能溫暖需要幫助的人，詹能傑的開朗總能化解冷冰冰的氣氛。

劉世芳受訪說，這次火災調查報告要更詳盡，並配合檢察官調查，撫卹部分正在作業中很快會有結果，另已核定將詹能傑入祀基隆市忠烈祠，她也向家屬表達，公祭結束後希望能前往家屬家中探望，盼家屬能平安度過農曆春節，至於詹庭豪將在月底從桃園市蘆竹消防分隊調至基隆服務。

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區1月21日晚間1棟6層樓的2樓民宅起火，詹能傑曾2度進出火場，並提醒在場消防員，火場房間四周堆滿衣服，不慎碰到可能會「山崩」，第3度進入火場救人時，摘下自己的供氣面罩，套在受困者臉上，但疑因吸入過量濃煙，送醫急救後於1月22日凌晨2時許宣告不治，享年41歲。（編輯：李錫璋）1150203