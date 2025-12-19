消防員不再擠舊房！林邊消防分隊新廳舍啟用

林邊消防分隊新建廳舍19日落成啟用，位於林邊運動公園旁。（羅琦文攝）

屏東縣政府消防局今（19）日上午在林邊鄉舉行林邊消防分隊新建廳舍落成啟用典禮，新廳舍可避免消防車輛出勤穿越市中心地區，透過基地內留設空地做為車輛進出迴轉空間，更有效提升執勤及救災效率及安全。消防局也規畫明年編列經費整修舊廳舍，作為第二特搜基地，但仍需向消防署爭取補足人力，力求後年可以成立第二特搜分隊。

屏東縣消防局表示，新建林邊消防分隊遷至林邊運動公園旁，臨接和平路15M計畫道路，與林邊鄉公所及林邊鄉衛生所等機關使其能提升相互配合，提供鄉親更佳的服務。

林邊消防分隊新建廳舍19日落成啟用，分隊二樓還供奉火德星君，消防局長李彬正（右一）、屏東縣長周春米（右二）參拜祈求平安順利。（羅琦文攝）

林邊消防分隊新建廳舍19日落成啟用。（羅琦文攝）

屏東縣消防局規畫，林邊消防分隊舊廰舍整修後，將成立第二特搜分隊。（羅琦文攝）

消防廳舍新建工程為地上2層辦公廳舍，基地面積約2228.76平方公尺，總樓地板面積1233.12平方公尺，一樓為大廳、值班室、辦公室、義消辦公室、交誼會客室、消防器材室、水域器材室、會議室、餐廳廚房、消防車庫；二樓為分隊長室、備勤室，基地空間可供消防人員20人，各式消防車輛9輛使用，建築經費約7400萬元。

啟用典禮由縣長周春米出席主持，消防署副署長簡萬瑤、地方民意代表等貴賓共襄盛舉。周春米表示，工欲善其事，必先利其器，這次林邊消防分隊新廳舍完工啟用，從大廳、指揮中心、訓練與辦公空間，到值勤與休息環境，都有明顯提升，消防弟兄姊妹肩負守護鄉親生命財產安全的重責，相關的辦公廳舍、訓練空間與救災配備，都必須走在前面，才能確保同仁在執勤時既能保護民眾，也能守護自己。

周春米說，屏東縣目前共有36個消防分隊，遇到重大勤務時，會採取跨分隊協同出勤模式，以林邊地區為例，佳冬分隊與東港分隊都會即時支援，共同降低災害風險，這不只是單一分隊的安全問題，更是整個區域的公共安全。縣府持續為警、消單位打造更友善的工作環境，盼保障消防同仁的工作權益，營造友善職場，讓同仁在最佳狀態下發揮最大效能，守護鄉親、守護家園。

消防署副署長簡萬瑤肯定屏東縣消防局的表現，尤其特搜大隊在花蓮救援時的表現，更受到大家的讚揚，新建廳舍煥然一新，感謝周縣長上任以來持續支持消防單位的廳舍改建、設備汰舊換新與人力補充，讓中央與地方攜手合作，持續強化基層消防戰力。祝所有消防同仁有更良好的工作與休息環境，出勤救災平安順利。

日前有多位議員在縣政總質詢時，關切消防特搜人員人力及第二特搜分隊成立相關事宜，消防局長李彬正今日接受記者訪問表示，規畫明年編列經費，重新整建林邊消防分隊舊廳舍，作為成立第二特搜分隊基地。

李彬正說，消防署對消防人員招收，每年都有不足的狀況，因此難以補足各縣市缺額，導致現有人力緊湊，但屏東幅員廣大，第二特搜分隊如果能順利成立，對於屏南、海域救援，都會有相當大的助益，消防局極力爭取補足人力，希望能在後年成立第二特搜分隊。

