消防員幽會女網友 女意外落水! 男怕遇"自己人"落跑

南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導

台南新進的消防隊員幽會女網友，雙方卻不明原因爆發爭吵，女方還不慎掉入排水溝中，還好及時被消防隊吊掛救援，沒有大礙。但男子就怕見到自己人，擔心身分曝光，報警後就逃離現場。最後還是被報案系統比對出身分。

消防員幽會女網友！疑爆爭執女落水獲救 男怕遇「自己人」落跑身分仍曝光

救護人員七手八腳，將受傷的女子從排水溝吊掛上來。（圖／民視新聞）

救護人員七手八腳，將受傷的女子從排水溝吊掛上來，實施緊急救護。就在１號凌晨兩點多，這裡傳出女子落水的意外，附近居民聽到疑似爭吵的聲音，但並不知道什麼吵架。事發在台南南開街這處排水溝，當天疑似男女網友相約見面約會，卻不明原因爆發口角，30歲女子不慎落入深約5、6公尺的排水溝中，被救起時雖然驚魂未定，但意識清醒沒有大礙。

警消救援或水的女子，但同行的男網友卻是在報警後就人間蒸發。（圖／民視新聞）台南復興消防分隊救護員黃耿哲表示，傷者當下表示是跟友人吵架，之後不慎掉下去水溝裡面，去叫她的時候她是有反應的，人是清醒的，不過就是因為她的腳有受傷，沒辦法做移動。

看到女子落水，男網友卻是在報警後就人間蒸發。原來男子是剛調回消忙隊的新進人員，怕身分曝光才逃離現場，但最後還是被報案系統比對出來。真相曝光後，也讓整起事件成為警消圈熱門話題。

