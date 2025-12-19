消防員扮聖誕老人帶闖關 大林分隊攜幼兒園宣導防火居安

桃園市政府消防局大林分隊今（19）日晚間與私立桃人幼兒園合辦「愛的饗宴暨親子闖關活動」，結合聖誕節主題進行防火及居家安全宣導，透過寓教於樂方式，讓幼兒、家長與教師在節慶氛圍中提升安全意識，共度溫馨且具教育意義的夜晚。

大林消防隊走進桃人幼兒園，親子同樂聖誕PARTY學習防災觀念。圖：桃園市政府消防局大林分隊提供

活動以親子闖關形式進行，其中「小小消防衣」體驗最受孩童歡迎。大林分隊規畫模擬出勤穿戴消防衣的關卡，讓孩子在挑戰過程化身「小小消防員」，不僅增加趣味，也讓孩童認識消防裝備與消防工作內容，理解救災勤務的辛勞。

因應近期氣溫驟降，大林分隊也在現場加強宣導冬季居家安全三大重點。第一，預防一氧化碳中毒，提醒民眾使用燃氣熱水器時務必保持良好通風，熱水器不可安裝在密閉空間，避免因空氣不流通導致一氧化碳中毒。第二，呼籲住家安裝住宅用火災警報器，並定期檢查電池與功能是否正常，爭取火災初期的寶貴逃生時間。第三，宣導鋰電池正確使用方式，包含選用合格產品、不邊充電邊使用、不置於高溫環境、避免充電過夜等，以降低起火風險。

現場也安排節目與有獎徵答，由消防員化身聖誕老公公，針對宣導內容進行問答互動，答對的小朋友可從聖誕大襪子中抽取獎品，兼顧節慶樂趣與防災知識吸收。隨後由幼兒園英文老師及體能老師帶領師生與家長一起跳應景的聖誕英文舞曲，會場洋溢音樂與歡笑。

大林分隊長李安邦表示，透過參與校園活動與互動式宣導，希望讓孩童從遊戲中學習安全觀念，也讓家長更理解冬季居家防火、防災的重要性。李安邦也提醒，消防局將自明（115）年1月1日起受理中低收入戶燃氣熱水器遷移或更換補助申請，並自2月1日起受理一般戶補助申請，符合補助資格的民眾可洽桃園市政府消防局各消防分隊諮詢。

