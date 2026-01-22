「消防員穿制服買便當」遭網公審 詹能傑生前回應吐辛酸

基隆「台北生活家」社區大火釀成2死4傷，隊長詹能傑英勇殉職，他生前曾參與太魯閣號出軌等重大事件的搜救，也曾因為消防員穿制服買便當被上網公審的貼文，詹能傑出面回應「接受批評跟指教」，甚至謝謝網友的PO文讓消防員的處境被再度被重視。

詹能傑不幸殉職。（圖／翻攝基隆市消防局臉書）

據悉，詹能傑過去經歷太魯閣號出軌事件的搜救，當時看到很多不完整的遺體，出勤後甚至睡眠受到影響，直到40多名罹難者遺體都被家屬領回後，他才稍微放下心中大石頭。由於此事件造成不少消防員身心靈壓力大，消防安排隊員們前往慶安宮拜拜收驚，詹能傑也有一起去收驚和拜拜。

另外，2024年山陀兒颱風期間，有網友PO出消防員穿著制服買便當，質疑還沒到12點午休時間就買飯，該篇公審文曝光後，立即引發網路熱議，有其他網友認為原PO應體諒消防隊員的辛苦，因此抨擊原PO的發文。對此，詹能傑當年受訪坦言，希望大家別攻擊原PO，「我們是個有愛的城市，接受別的批評跟指教，才能讓我們去改進」。

網友拍下消防員買便當畫面，上網發文公審，引起外界熱議。當時詹能傑（左2）與另名穿消防員制服的同仁一起幫大家買便當。（圖／翻攝臉書匿名公社）

詹能傑也提到，感謝這篇貼文的PO文者，「因為他的PO文，讓消防員的很多東西再度被重視，所以我也很感謝他」。大氣回應曝光後，網友們也紛紛向消防員表達感謝，並喊聲「辛苦了」。

