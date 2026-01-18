消防員肺癌風險高 彭一書促新北補助低劑量肺部健檢
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
新北市議員彭一書近日針對消防人員健康議題向市府發聲，極力爭取健檢全額補助。他指出，消防員因工作性質必須長時間曝露在火場煙霧、化學氣體及高壓環境，導致肺部疾病或早期肺癌風險增加。根據國內外研究顯示，長期暴露於職業性煙霧的人群，肺部疾病發生率比一般民眾高出數倍，健康保障刻不容緩。
彭一書表示，消防人員用生命保護市民安全，市府應當成為消防同仁最堅強的後盾。他強調，消防工作長期承受無形健康威脅，若缺乏完善的檢查制度，往往等到症狀出現時已錯失黃金治療時機，因此具備早期發現優勢的檢查項目對基層同仁至關重要。
針對具體預防措施，彭一書極力爭取市府針對新北市基層消防人員，提供「低劑量胸部斷層掃描」健檢全額補助。他認為這不僅是對消防人員個人的保障，也是對公共安全的重要投資，唯有確保第一線人員擁有健康的體魄，才能維持穩定的救災能量。
彭一書懇請市府儘速規劃，讓這項補助落實到每一位基層消防同仁身上。他強調，守護城市安全的人應先被城市妥善守護，市府應主動扛起責任，以具體政策回應消防同仁的辛勞，確保每一位承擔高度風險的基層消防員都能真正受惠。
照片來源：新北市議員彭一書臉書翻攝
