消防員詹能傑三度衝火場！捨命給面罩救人殉職

基隆市樂利三街「台北生活家」社區21日深夜發生嚴重火警，造成2人死亡。仁愛消防分隊小隊長詹能傑為搜救受困民眾，三度進入火場執行任務。消防署長蕭煥章說明，火警現場大門難以打開，屋內堆積物品達一般住宅7倍以上，受困民眾位於最深處，救援困難重重。詹能傑在第三次進入時，將自身氧氣面罩讓給受困民眾，最終未能走出火場。

詹能傑畢業於警專23期，投入消防工作近20年，專業證照齊全，救災總是衝在最前線。他曾參與2010年國道3號走山、2015年復興空難、2018年花蓮地震雲門翠堤大樓倒塌、2021年太魯閣號出軌等重大災害救援。同事形容他是「行動派、真性情的硬漢」，即便歷經重大事故帶來的心理衝擊，也選擇自行消化，保持樂觀溫暖的態度。

廣告 廣告

詹能傑的學弟發文悼念，回憶兩人相處點滴，表示詹能傑在勤務上總是站在前方，生活上遇到問題第一個跳出來幫忙。他在長庚醫院見到詹能傑遺體時崩潰痛哭，稱讚學長是心中最帥的五星小隊長。

消防署長蕭煥章22日親自向家屬致歉，表示無法讓消防同仁平安返隊是最沉痛的遺憾。基隆市共啟動7次快速救援小組進入搜索，但因屋內雜物堆積，行動困難。後續將由基隆市政府提出申請，協助詹能傑入祀忠烈祠並追贈職務。針對詹能傑留下仍就讀小學的9歲女兒，政府承諾將協助其就學至大學畢業，減輕家屬負擔。同時也將為參與救災的同仁提供心理輔導，協助處理可能出現的創傷後壓力症候群。

更多品觀點報導

英勇消防員火場殉職！三進三出救人竟成最後身影 留下幼女

台中深夜惡火吞噬土地公廟！烈焰照亮整座公園

