消防員詹能傑倒下殉職！小隊長為救他也觸電被抬出火場送醫

基隆2死4傷火災，現場進行火災調查，大門管制進入。廖瑞祥攝



基隆毀火災2死4傷，死者包含消防局小隊長詹能傑(得年41歲)，而傷者當中，有一人也是消防員、安樂分隊小隊長楊祥義，在搜救詹能傑的過程觸電，被抬出送醫。

這場火災不僅屋外堆滿雜物，曝光照片顯示，屋內也滿滿的雜物，有些甚至達到屋頂，救災環境十分險惡；男屋主告訴消防員，女屋主做回收，所以撿很多東西回家。詹能傑找到受困的屋主夫妻的女兒33歲羅女，發現還有氣息，將自己的氧氣面罩摘下給她，卻不幸殉職。

不僅如此，在搜救詹能傑的過程，安樂分隊小隊長楊祥義沿著牆壁摸索右手肘觸電，雙腳痛麻，他立即下令撤出火場。所幸送醫院急診室後，人無大礙，恢復正常勤務。

廣告 廣告

基隆火警屋內堆滿雜物(讀者提供)。消防小隊長詹能傑救災殉職。翻攝自基隆市消防局臉書

基隆2死4傷火災，殉職小隊長詹能傑的親人前往現場招魂，招魂結束，小隊長弟弟捧斗離開。廖瑞祥攝

更多太報報導

基隆火災2死4傷 消防小隊長殉職！氧氣面罩讓給受困住戶傳噩耗

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背