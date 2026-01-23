消防員詹能傑殉職 劉世芳：積極簽辦入祀忠烈祠

（中央社記者沈如峰基隆23日電）基隆市樂利三街社區民宅火警，消防局小隊長詹能傑殉職。內政部長劉世芳今天前往靈堂向詹能傑致哀時說，詹能傑的離去是消防界重大損失，政府已積極簽辦入祀忠烈祠程序，感念他的奉獻。

劉世芳上午在消防署長蕭煥章、基隆市消防局長游家懿陪同下，前往詹能傑的靈堂上香致意。

劉世芳受訪時指出，她今天代表行政院長卓榮泰向詹能傑鞠躬致意，詹能傑家屬提及盼讓詹能傑入祀忠烈祠，這部分政府已積極簽辦相關公文程序，會盡早讓家屬們達成願望。

廣告 廣告

劉世芳表示，在此過程中，她感受到消防界非常合作，未來會請消防署及基隆市消防局就火災原因調查清楚後適時公布。

至於共生面罩問題。劉世芳說，火災調查委員會把這部分提出討論，因是專業的問題，就讓火災調查委員會調查清楚再對外適時公布，一切尊重委員會的調查程序。

劉世芳也譴責，近期在Threads等社群媒體上，竟出現冒用死者家屬名義進行不當批評、甚至發起募款的假訊息，這樣的行為可能已違反社會秩序維護法，切勿以身試法。「這不僅是在家屬傷口上灑鹽，更是對台灣社會良善力量的公然挑戰」；因此，她呼籲大眾尊重家屬隱私，讓家屬能平靜送別親人。

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區一處民宅，21日深夜發生火警，釀成2死4傷慘劇。詹能傑當時為救受困的羅姓女子，3度衝進火場，脫下自己的空氣呼吸器面罩給羅女帶上，自己卻疑似缺氧昏厥不幸殉職。（編輯：林恕暉）1150123