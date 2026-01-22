消防員詹能傑殉職！家屬撐傘雨中招魂 弟弟捧牌位神色哀慟

基隆市一名消防小隊長詹能傑因火災救人殉職，家屬今（22）日下午重返火災現場進行招魂儀式，場面哀戚沉重。同樣身為消防員的弟弟詹庭豪手捧牌位緩步走出，詹父與詹能傑的叔叔亦低調現身，臉上盡是悲痛之情，在場所有人神色凝重。

基隆市一名消防小隊長詹能傑因火災救人殉職，家屬今（22）日下午重返火災現場進行招魂儀式。（圖／翻攝畫面）

現場下起大雨，為這場招魂儀式增添了幾分悲涼氣氛。據了解，詹能傑的弟弟詹庭豪過去任職基隆市消防局百福分隊，去年１０月調至桃園服務。兄弟倆皆投身消防救援工作，如今卻因一場火災天人永隔。

回顧整起事件，21日晚間基隆市「台北生活家」社區二樓住宅發生大火，仁愛分隊小隊長詹能傑抵達現場時，濃煙已不斷自窗戶竄出。屋內堆滿大量回收雜物，幾乎占據整個室內空間，嚴重阻礙救援動線。

同樣身為消防員的弟弟詹庭豪手捧牌位緩步走出。（圖／翻攝畫面）

詹能傑先後兩度進出火場搜索，換裝新氣瓶後第三度深入火場，在廚房最深處的雜物堆中尋獲受困的３３歲羅姓女子。為爭取救援時間，他將自己的面罩讓給對方使用，自己則在火場中不幸昏厥、與隊友失聯。

搜救同仁發現昏迷的詹能傑後，立即將他送上救護車，途中還不斷呼喊「詹能傑你給我起來喔！」，然而經送醫搶救仍宣告不治。詹能傑的妻子是一名護理師，夫妻感情甚篤，育有一名正就讀國小四年級的女兒。

現場下起大雨，為這場招魂儀式增添了幾分悲涼氣氛。（圖／翻攝畫面）

詹能傑殉職消息傳出後，許多同仁都感到十分難過，分隊長曹志榮更是哽咽表示：「他女兒還這麼小。」目前初步推斷，火災疑似因屋內電線短路引發，但詳細起火原因仍需進一步釐清。

