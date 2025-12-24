消防員走30步無線電就斷訊...北市議員怒轟「進火場像賭命」

張志豪指出，第一線消防員普遍認為無線電設備通訊不可靠，帶著它進去是在賭命。示意圖，本報繪製



台北市消防局近年花費數億購置無線電，不過民眾黨籍北市議員張志豪卻指出，台北市有4個消防大隊，經常反映新無線電不好用，超過30公尺就會斷線，也就是走30多步就收不到訊號，導致進火場就像賭命。消防局對此指出，若通訊覆蓋不足，將視實際需求架設行動中繼台。

本身是義消大隊長的張志豪表示，新竹晴空匯火災他也是事故調查委員之一，其中一個危險因子，就是無線電訊號。北市消防局新購的新式無線電，在第一線消防員間的普遍評價是「這台無線電，根本不能用」，起初他以為只是個別單位的問題，但是到了11月，消防局做正式現場測試，現場額外加了中繼台、加了天線，結果訊號只超過30公尺就不見，大概等於走30多步，通訊就會斷線，奇妙的是測試報告竟全部「訊號良好」。

廣告 廣告

張志豪表示，當時他還做了問卷調查對新無線電的整體滿意度，結果有約73.3%不滿意；收訊品質部分，更有84.5%表示不滿意，救災可靠度也有82.2%認為不可靠，第一線消防員對這套無線電的評價，就是「收不到就是收不到」、「在火場裡講話像對空氣講」、「帶著它進去，是在賭命」這三句話。

張志豪指出，這已經不只是感覺的問題，而是可能造成具體的危害，根據調查，弟兄反應因為通訊不良，總共已發生23次消防員生命安全受到威脅、5次待救民眾陷入危機、35次災情因此擴大。至於無線電收訊不好、需要中繼台來延伸，張志豪表示，中繼台是放在「中隊」但是第一線進入火場的是「分隊」，一旦進火場發現收不到訊號，要怎麼告訴指揮官要中繼台？誰要把中繼台載來？究竟是救災優先，還是要架設無線電優先？

北市消防局回應，目前已於各中隊配置3具行動中繼台、合計36台，平時由中隊統籌管理與保養維護。若是發生災害，初期分隊以人命救助、撲滅火勢等救援任務為優先，設置無線電中繼設備等後勤幕僚作業則由中、大隊幕僚負責。至於消防員依照救災的安全規範，必須要回報位置，如果出現接不到訊號的情況，可以停止前進、撤出現場。

消防局表示，119受理成災火災，其派遣通則為二級以上，除所需的救災、救護車輛，也同步指派2個中隊出勤指揮救災與現場幕僚作業，強化現場指揮與支援能量，若災害現場為地下室等特殊環境，經評估有通訊覆蓋不足之情形，現場指揮官將視其實際需求架設行動中繼台，以提升無線電通訊品質。

更多太報報導

美國的前車之鑑 法國通過法案、防止政府因預算沒到而關門

停業95天! 全聯花蓮光復中山門市12/26恢復營業 增設擋水牆防護設施

護航鄭麗文、怪罪東吳副教授 國民黨青年團被嗆爆「沒想要年輕人票」