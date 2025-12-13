消防員靠1奇葩副業暴富！1個月「狂賺109萬」

國際中心／周孟漢報導



現代工作百百種，各式各樣的奇葩工作都有人做，甚至有人因此意外致富！美國1位消防員，因在17年前打扮成耶誕老人，就此開發了他的「超冷門副業」，光是在耶誕節那一個月，就可賺進高達3.5萬美元（約新台幣109萬元），讓51歲的他已經提前規劃退休，甚至打算將扮耶誕老人這件事變為正職。





消防員每年12月靠「1奇葩副業」暴富！1個月「狂賺109萬」準備提早退休

美國1位消防員因打扮成耶誕老人，就此有了優渥的收入。（圖／翻攝自Santa Dave Saunders臉書）

根據《太陽報》報導，美國新澤西州1名51歲的消防員桑德斯（David Saunders），已在當地當了31年的消防員，在約17年前，因為當時兒子住院，為了讓他開心點，特別扮成了耶誕老人，沒想到這一扮卻成了他致富的轉捩點，不僅一直在耶誕期間扮演耶誕老人，範圍也越來越廣，甚至社區、陌生家庭都會邀請他。

桑德斯約17年前，因為當時兒子住院，為了讓他開心點，特別扮成了耶誕老人。（圖／翻攝自Santa Dave Saunders臉書）





除次之外，桑德斯還獲邀參與影視相關工作，出演了許多電影與節目，包括獅門影業（Lionsgate）製作的《All I Want for Christmas》、《A Wonderful Time of the Year》及《Christmas Telethon》，眼看邀約不斷，「耶誕老人」也就此成了他認真經營的副業。

桑德斯還獲邀參與影視相關工作。（圖／翻攝自Santa Dave Saunders臉書）





桑德斯的「耶誕老人」事業持續擴大，每年大約走訪150戶人家，12月幾乎每晚都在工作，甚至透露「我2026年的檔期幾乎都滿了，2027年的檔期也在預訂中」，坦言在2024年扮演耶誕老人就賺了2.5萬美元（約新台幣78.3萬元），預計今年還能再賺1萬美元，讓他的收入達到3.5萬美元（約新台幣109萬元）。

桑德斯在2024年扮演耶誕老人就賺了2.5萬美元，預計2025年還能再賺1萬美元。（圖／翻攝自Santa Dave Saunders臉書）





不過，由於這份副業讓桑德斯有了優渥的收入，他也預計將提前規劃退休。他強調，自己仍愛消防員的這份工作以及同事們，但也坦言在消防員生涯中，身體出現了不少病痛，做過很多次手術，因此打算離開消防隊，將扮耶誕老人這件事變為正職工作，持續為大眾帶來歡樂。

