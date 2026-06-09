消防員：便當店瓦斯漏整夜 蓄氣威力驚人

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新竹氣爆奪走兩命，爆炸時短短四秒發生十多次爆炸與火光，威力駭人。消防人員推測，便當店內有四個瓦斯桶，初步認定是店內瓦斯桶或其管線破裂，瓦斯洩漏後，遇到運轉中的冷氣機電器火花，產生劇烈爆炸，確切原因仍待調查釐清。

消防人員判斷，若單一瓦斯桶洩氣，不至於產生如此毀滅性的破壞力，關鍵是前一晚店家歇業後，瓦斯外洩卻無人察覺，氣體在密閉空間中「漏了一整夜」，蓄積達到爆炸極限，一遇火花瞬間爆破宛如恐怖炸彈。

氣爆當下，監視影像呈現怵目驚心的連續火光與巨響。消防員說，主氣爆發生那刻，天花板、裝潢與隔間牆瞬間崩塌，當多個重物砸下時，會將屋內還沒燒完的濃稠瓦斯，或剛被炸開的其他管線氣體強力向外擠壓，這些氣體每被擠出來一次，接觸到新鮮空氣與殘火，就會在空中瞬間發生「閃燃」，看起來就像是連續噴發的火球。

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消防員分析，氣爆是「混合性氣體遭引燃」，屬於一次性的全面爆炸，點燃就直接全炸了，原則上不會分多次爆炸；連續火光是重物壓迫擠出殘餘氣體外，也可能是氣爆後，重物壓毀周遭瓦斯管線引發二次爆炸，或氣爆瞬間波及周遭高壓電線桿，發出強烈閃光，確切原因仍待火場鑑識釐清。

大葉大學消防安全學士學位學程副教授周中祺指出，當瓦斯外洩時，室內空間並非完全通風，可燃性氣體在局部區域累積滯留，一旦達到爆炸濃度並遭引燃，短時間出現多處燃燒現象並非不可能。

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