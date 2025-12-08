消防圈吸金風暴／正妹挺身揭消防分隊長吸金 全台恐逾500位警義消受害

正妹挺身怒控台南市土城消防分隊前隊長洪育仁，涉嫌鼓吹基層消防員加入吸金投資平台。

台南市消防局土城分隊前分隊長洪育仁被踢爆擔任AGW-MS投資平台的台灣區榮譽導師，打著「小額試水溫，逐步再加碼」口號幫詐騙集團攬客。洪育仁設立的LINE群組成員有170多人，投資金額不一，有人損失幾萬元的私房錢，最慘是復興分隊一名甫退休消防員的200多萬養老金。一名曾把洪育仁視為大哥的陳姓女子勇敢站出來，揭發這起投資詐騙案的實際狀況。

「我今天站出來，就是要揭露這個騙局！讓外界知道洪育仁利用大家對消防員的信任，幫助詐騙集團糟蹋台灣人的善良！」被害者陳女憤怒控訴，洪育仁是自己認識多年的大哥，洪竟糟蹋這份友誼，害自己差點血本無歸。陳女今年10 月底聽到洪分享境外投資平台，吹噓這個平台能「每日、每月領利息」，聽起來像天上掉下來的餡餅，讓基層人員無法抵擋。

陳女表示，眾人當時都很信任洪育仁，她起初就拿出積蓄投資3000元美金，折合9萬多元新台幣，每日利息3%，由於介紹朋友參與投資就享有紅利，眾人一傳十、十傳百，她身邊的投資者加起來就有20多人，光是10月底到11月中旬，投資金額就高達近200 萬。

陳女說，直到11月初，有朋友想把錢領出來，結果竟發現完全無法出金，更荒謬的是，平台突然發出公告，宣稱投資者的錢被「美國扣住了」，理由是「美國要求我們這邊要繳稅」，更可惡的是資金盤醜惡嘴臉馬上現形，幹部竟厚顏無恥地要求投資者必須「先繳稅」，才能把投資的本金和所謂的「獲利」領回來。

「這根本是二度詐財！錢都已經領不出來了，為何還要我們繼續再繳稅？這就是一個騙局！」陳女表示，她當下就與朋友決定不繳這筆荒唐「稅金」。最可憐的是，部分心存僥倖者以為繳了稅，就能把錢拿回來，結果他們繳了稅，錢依然領不出來，根本就是賠了夫人又折兵。

《鏡報》追查發現，對於洪育仁幫助境外詐騙集團傷害府城打火兄弟，消防界低調不談，被騙人數說法不一。據悉，洪育仁去年10月接觸AGW-MS投資平台，當時約15名警義消加入，都有領到高額配息分紅，好康逗相報，狂拉下線擴展組織，全國也有不少打火兄弟和一般民眾捲入龐式騙局，粗估有500人，確切受害人數仍待估算。



