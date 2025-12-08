消防圈吸金風暴／鳳凰獎得主翻車！分隊長變吸金巨頭 傳「下訂400萬英國豪車」月月爽出國
台南市消防局土城分隊前分隊長洪育仁狂拉警義消同仁加入「AGW-MS」投資平台，日前該平台無預警關帳不出金，讓下線投資者血本無歸，損失金額初估5000萬元。《鏡報》起底，洪育仁曾榮獲消防圈最高榮譽鳳凰獎，堪稱消防救災英雄，他在該投資平台的位階也相當高，是5大巨頭榮譽講師其中一位，巧合的是另名常與他搭配開講的榮譽講師，本職是一位職業軍人，2人都是捧鐵飯碗，把國家俸祿當作保障底薪。
現年52歲的台南市消防局土城分隊前分隊長洪育仁，原本是消防圈的明日之星，2016年2月6日台南永康發生維冠大樓倒塌意外，洪親率3名隊員花4個小時，奮力救出大樓東面受困的吳姓居民，被各界譽為救災英雄；2021年間，洪育仁又因執行多起重大火警案件，冒險犯難搶救傷患，圓滿達成每次救災任務，榮獲全國消防界最高榮譽鳳凰獎楷模。
豈料，昔日的消防楷模，如今卻率著隊員跳入龐氏詐騙圈套。
同袍指出，洪育仁是「AGW-MS」投資平台台灣區五位榮譽導師之一，堪稱五大巨頭之一，地位相當高，洪男之所以能拉這麼多下線業績，迅速在集團中竄起，與昔日消防單位給予他的訓練有關。
下線控訴：下訂「限量名車」炫富誘入坑
據指出，洪育仁是消防署認證的專業教官，口條流利、台風穩健，屢屢在整合型救災演練中擔任訓練教官、測試總教官，也常協助編撰救災教材等，他把口若懸河的功力用在鼓吹投資上，成功吸收到許多警義消同袍掏錢投資當下線。
有下線出面爆料稱，洪育仁開始加入AGW-MS投資事業後，每個月幾乎都跟妻子出國旅遊並開心在臉書貼文；平台關帳不出今後，消防圈還傳出，洪育仁日前曾向友人炫耀，已下訂一輛英國頂級豪華休旅車Land Rover年度限量款，市價近400萬，受害者質疑，洪男此舉是想藉此宣傳投資高獲利的成果，誘騙同袍跟進投資。
據了解，洪育仁在「AGW-MS」發展時，最常與另名本職是職業軍人的王姓男子搭配開講，王男同樣也在該集團掛名榮譽導師，2人利用自己的鐵飯碗公職，強力推銷這項投資管道，猶如把國家俸祿當作保障底薪。
