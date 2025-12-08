消防圈吸金風暴／龐氏騙局狠削警義消血汗錢 超夭壽！想出金要先繳「美國稅」

洪育仁在臉書上自我宣傳是AGW-MS 投資平台榮譽講師。消防署、翻攝臉書

曾獲得全國消防楷模的台南市土城消防分隊長洪育仁，日前被踢爆擔任 AGW-MS 投資平台的台灣區「榮譽導師」，引誘警義消投資被騙。這款包裝成「穩定配息基金」的平台，實質上是典型的資金盤詐騙（龐氏騙局）。受害者透過血淚控訴指出，詐騙集團手法極度「夭壽」，先是讓你嚐到甜頭，接著設定重重限制，最後甚至以「美國扣稅」的荒謬藉口，讓投資人連本金都拿不回來。

AGW-MS 平台聲稱可以買基金，用USDC交易，主打穩定配息、本金還能翻倍的誘人前景。警方指出，這就是最典型的資金盤詐騙，因為它無法明確告知資金投入的標的為何。

這類詐騙 App 流程設計，讓被害人先將自己的帳戶綁定虛擬貨幣的電子錢包。被害人可以用新台幣線上換成虛擬貨幣，然後在 AGW-MS 的 App 裡入金。由於虛擬貨幣買賣幾乎都走線上，金流轉出沒有銀行管控，傳統的銀行攔阻詐騙機制根本擋不住。部分不會操作虛擬貨幣的婆媽，平台幹部還會提供兌換虛擬貨幣服務，被害婆媽直接拿現金跟朋友面交買虛擬貨幣，再轉帳到自己的電子錢包。

升級 VIP、多層級推薦：獲利陷阱讓人鬼迷心竅

AGW-MS 的設計與直銷的模式類似，甚至「比直銷還狠」。它採用多層級推薦制度，鼓勵參與者透過升級 VIP 等級來大幅提高收益，或是透過「拉朋友入群」來賺取團隊分潤與獎金。警方指出，這種模式是利用受害者的僥倖心態。他們可能知道這可能是詐騙，但覺得「可以來得及出金」。騙局通常會先讓你賺到第一筆返傭，並成功出金，讓你更加信任，接著就引誘你連本帶利再投入，並邀請朋友加入。

陳姓女子因誤信洪育仁而投入3000元美金，她更爆料AGW-MS資金盤崩盤的「最後一刀」。她說，11月初大批投資人想領錢時，詐騙平台突然發出公告，以「美國那邊要求我們這邊要繳（美國的）稅」為由，聲稱投資款項已被扣住。平台要求投資人必須先「繳稅」，才能把本金和獲利領回。陳女等受害者認為這是不對勁的騙局，但她聽說仍有部分人抱持僥倖心理繳了稅，最終「投資的錢到現在依然是領不回來」。

洪育仁會在臉書上公布自己的投資獲利，吸引同袍加入投資行列。

警呼籲：高獲利投資都是詐騙

警方呼籲，AGW-MS 這類包裝成投資的詐騙「真的很夭壽」，收割時往往是一大票人受害。更重要的是，詐騙集團鎖定獲利想出金時，一定會設定各種限制或綁條件，讓人想見好就收也很難。

由於詐騙集團利用虛擬貨幣轉帳，金流難以追蹤，他們甚至不需要親自提領現金，使得「車手比較難抓到了」。警方提醒民眾，任何投資如果沒辦法明確告訴你它投什麼標的、出金設限或要求你加入平台、群組才教你賺錢的方式，統統都是詐騙。民眾應避免參與任何聲稱「一個月翻倍」或「本金翻倍」的高風險、高獲利投資平台，避免將自己的積蓄匯入網路雲端。



