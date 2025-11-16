消防小英雄上課啦 高市校防局那瑪夏分隊走進校園推廣防火教育

高市消防局那瑪夏分隊近日前往高雄市那瑪夏區民權國小舉辦「消防體驗教育活動」，以寓教於樂的方式，讓學童親身體驗防災應變的重要觀念，並建立正確的消防安全知識，以達到防火教育從小扎根的目的。(見圖)

那瑪夏分隊今(十六)日說明，該活動內容豐富多元，包括「防火教育課程」、「身體著火應變演練（停、躺、滾）」、「地震避難三步驟（趴下、掩護、穩住）」、「認識滅火器功能與使用時機」、「心肺復甦術（CPR）認識」以及「消防車與救護車介紹」等。

廣告 廣告

在消防車與救護車展示環節中，消防人員特別向學童介紹各式消防救災與急救器材，如消防水帶、破壞工具、空氣呼吸器、擔架與自動CPR機等，並說明這些裝備在救災現場中扮演的重要角色；透過近距離觀察與實際講解，讓孩子們了解消防與救護工作的專業與辛勞，並對消防人員產生敬佩與認同。

活動現場氣氛熱烈，學童們在消防人員的引導下踴躍參與，透過生動的體驗與互動學習，強化了防災與自救的基本觀念。該校師長表示，這樣的活動不僅提升學生防災意識，更能讓安全教育成為校園文化的一部分。

第六大隊第二中隊中隊長林志遠強調，防火教育必須從小做起，唯有讓防災觀念深入日常生活，災害發生時才能冷靜應變，保護自己與家人；消防局也將持續推動校園防火體驗與社區防災教育，期盼打造更安全的家園。