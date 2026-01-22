消防小隊長詹能傑不幸殉職 同袍痛哭淚訴：女兒還這麼小

仁愛分隊小隊長詹能傑不幸殉職，同袍難過哀悼。 圖：翻攝基隆市消防局-角落消火伴臉書

[Newtalk新聞] ​​位於基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區昨晚10點多發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為拯救受困女子，三度進入火場，甚至將救命裝備空氣呼吸器面罩脫下給對方戴上，而自己卻疑似因吸入過量濃煙嗆昏，於今（22）日凌晨在火場內尋獲，送醫搶救不治。對此，詹的分隊長曹志榮受訪時淚流滿面表示，詹能傑一向做事認真、盡責，總是第一時間衝鋒陷陣。想到詹能傑年紀尚輕、女兒仍年幼，曹志榮不禁掩面痛哭，情緒長時間難以平復。

與詹能傑共識多年隊員表示，詹能傑小隊長還有1個弟弟詹庭豪曾在基隆市消防局百福分隊服務，而詹的太太是一名護理師，2人育有1名還在唸念國小4年級的女兒，想不到會發生這起意外。

基隆市消防局說明，詹能傑前年升小隊長，參與過多次重大救援任務，包括2021年台鐵408車次太魯閣號列車事故、國道3號走山事故、復興航空空難、以及台鐵普悠瑪號翻覆等搜救任務，救援經歷相當豐富。

雖然詹能傑救人無數，但是他於前年10月山陀兒颱風襲台救災吃午餐期間，穿著制服買便當被網友拍到上網公審，內政部長劉世芳還特別到仁愛分隊一起吃午餐，並致贈慰問金，替詹加油打氣。

詹的分隊長曹志榮說，他昨日參與特搜訓練一整天，火災時，詹能傑帶分隊支援救援。今日1時許聽到詹受困，他不顧一身疲憊，穿上裝備趕往支援，後來得知詹獲救送往醫院急救，再趕往醫院，但想不到詹仍因公殉職。而他一想到詹才41歲，還這麼年輕，女兒還這麼小，就非常難過不捨。

