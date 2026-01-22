消防小隊長詹能傑殉職 基市從優撫卹、爭取入忠烈祠
消防人員一到火場馬上佈起水線進行搶救，住戶則倉皇逃出，餘悸猶存，暗夜大火直到22日凌晨才撲滅。119消防節剛過，卻發生出消防員英勇救人殉職的憾事，基隆樂利三街的一處社區21日深夜發生火警，住戶多人受困，警消獲報後到場灌救，因為起火的住戶屋內堆放大量衣物和雜物，導致滅火及搜救行動受阻，直到22日清晨才控制住火勢。
社區居民表示，「火災的大樓會去做噴水的動作，那其他的都是煙。」
搶救過程中41歲的仁愛分隊小隊長詹能傑3次進入火場搶救人命，他第2次搜救出來時還提醒要進入火場的消防人員房內堆了很多衣服、雜物，不小心碰到物品就會像山崩一樣掉下來，一定要小心。
已故基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑提醒，「進去右手邊還有一間呀對不對，沒有人然後裡面都是衣服，裡面都是衣服，堆很高對不對？」
詹能傑為了救人第三度進出火場，還將面罩給受困屋主的羅姓女兒使用，卻疑似遭到嗆傷、昏迷，被發現時已經沒了呼吸心跳，緊急送往基隆長庚醫院急救，搶救後宣告不治，不幸殉職。
基隆長庚醫院院長吳俊德說明，「我們沒有辦法很順利的把呼吸管放進去，是因為他沒有氧氣 ，所以我們要做一個氣切，那我們也盡了最大的努力幫他急救了有50分鐘之久，很不幸還是沒有辦法把他救回來。」
此外還有一名消防員遭到電擊送醫救治，羅姓住戶送醫不治，還有住戶送醫觀察，包括市長謝國樑、消防署長蕭煥章等人到醫院關心。面對同仁英勇殉職，消防局的臉書上傳詹能傑的黑白照片，希望他能一路好走。
基隆市長謝國樑回應，「撫卹的部分我們一定會盡全力，然後來替我們能傑小隊長來爭取最優的撫卹。」
謝國樑表示，詹能傑小隊長為了救援受困民眾不幸殉職，相當沉痛，將爭取從優撫卹，對於家屬表達希望詹能傑入忠烈祠會來爭取。詹能傑消防資歷16年，參與過國道3號走山事故、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣號事件以及花蓮震災等的搜救事故，對於救災不落人後，如今不幸殉職，令人不捨。
