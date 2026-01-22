消防小隊長詹能傑殉職！弟弟也是消防員請假返家 「滿門豪傑」永遠少一人

仁愛分隊小隊長詹能傑不幸殉職，留下年幼女兒和妻子。 圖：翻攝基隆市消防局-角落消火伴臉書

[Newtalk新聞] 基隆市「台北生活家」社區昨日深夜大火，仁愛分隊小隊長41歲詹能傑為救出受困的22歲余姓女子3度進入火場殉職，詹能傑的弟弟詹庭豪也是消防員，去年調至桃園市消防局蘆竹分隊，接到哥哥殉職噩耗，今日請假返回基隆處理家中事務。

昨日深夜基隆市「台北生活家」大型社區發生火警，2樓屋主女兒受困屋內，詹能傑三度進入火場搜救，由於屋內堆滿回收物增加救援難度，第二次從火場出來時還提醒弟兄「屋內衣服堆得像山一樣」，不小心觸碰恐會「山崩」千萬要當心，第三次搜救找到受困女子，將空氣呼吸器面罩脫給女子使用，自己卻因此吸入大量一氧化碳送醫不治。

臉書《基隆市消防局-角落消火伴》2022年曾介紹詹家兄弟檔。41歲的詹能傑參與過不少大型災難救援，包括復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤等搜救事故，弟弟詹庭豪也是消防員，同樣參與太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤、復興航空難等重大搜救事件，由於兄弟倆名字一傑一豪，被稱為詹氏「滿門豪傑」。

桃園市消防局指出，殉職消防弟兄詹能傑胞弟詹庭豪，於2011年至基隆市消防局服務，十餘年來都在百福消防分隊服務，2025年調至桃園市消防局，目前於蘆竹消防分隊服務，聽聞哥哥殉職噩耗，今日已經請假回基隆處理家中事務。「滿門豪傑」永遠少一人。

