消防小隊長詹能傑殉職！弟弟是桃園打火兄弟 聞噩耗衝回基隆

〔記者余瑞仁／桃園報導〕基隆市樂利三街「台北生活家社區」昨晚發生民宅惡火，帶隊支援的基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為搶救受困屋內的34歲羅姓女子，脫下氧氣面罩給對方保命，自己卻不幸殉職；桃園市消防局表示，不幸殉職的詹能傑還有一個同為消防隊員的親弟弟在蘆竹消防分隊服務，在獲悉噩耗後，今天已請假返回基隆處理家中事務。

基隆市消防局指出，殉職消防弟兄詹能傑的胞弟詹庭豪於2011年開始於基隆市消防局服務，十餘年來都在百福消防分隊服務，直到去年10月才調到桃園市蘆竹消防分隊服務。

廣告 廣告

桃園市消防局同仁說，詹庭豪調任桃園服務後表現認真負責，是個好相處、可以信任的打火弟兄，不料其胞兄傳來殉職噩耗；詹員今天獲悉其胞兄在火場殉職，立即向單位請假，趕回基隆處理家中事務。

【看原文連結】

更多自由時報報導

基隆消防小隊長殉職 同袍淚訴：女兒還這麼小

基隆火警2死4傷！勇消詹能傑3衝火場 面罩給受困女殉職

詹能傑三入火場「氧氣面罩讓給受困女用」殉職 基隆市消防局官網哀悼

獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪

