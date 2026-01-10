消防局吉安分隊全力救援挽救寶貴生命 串起生命之鏈

缺氧傷害持續發生，如身邊有人介入早期CPR急救可增加存活率，並有助提高病人清醒康復機會。(花蓮縣衛生局提供)

記者林中行／花蓮報導

氣溫驟降，接獲救護案件增多，花蓮縣消防局救災救護指揮科日前接獲遊覽車上有民眾忽然失去意識，親友撥打一一九求救。

花蓮縣消防局表示，救護指揮科立即派遣高級救護員特搜大隊小隊長鍾汯澕、隊員謝宗佑及隊員呂韋翰，吉安分隊隊員郭忠諭及曾鴻儒出勤救護，由指揮科隊員商正輝線上即刻執行DACPR(線上指導心肺復甦術)。

消防局指出，一一九救護人員迅速到場後，初步評估接觸患者無呼吸脈搏，呈現OHCA(到院前心肺功能停止)狀態，立即給予高品質心肺復甦術CPR及使用AED監測心律與親友交接並詢問現場狀況。

病患親友表示，患者交談中突然失去意識，並倒臥在遊覽車走道上，隨即撥打一一九求救。救護車抵達後，高級救護技術員鍾汯澕及謝宗佑實施高級救命術，並將患者送往花蓮慈濟醫院由院方接手急救處置，串起生命之鏈，並於日前患者成功出院，挽回寶貴生命。

花蓮縣消防局表示，能讓突發瀕臨死亡病患存活，到院前救護車上高品質的心肺復甦術處置及到院後醫護團隊積極治療照護缺一不可，患者能成功救援的關鍵之一，在於當病患突發心跳停止（OHCA）倒地後的第一時間，旁邊有人緊急實施CPR能緩和缺氧傷害的最佳途徑。

消防局強調，因缺氧傷害持續發生，如身邊有人介入早期CPR急救可增加存活率，並有助提高病人清醒康復機會，在關鍵時刻發揮救人一命的功效，提高存活率，使民眾能回歸正常生活。