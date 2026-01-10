消防局吉安分隊全力救援挽救寶貴生命 串起生命之鏈
記者林中行／花蓮報導
氣溫驟降，接獲救護案件增多，花蓮縣消防局救災救護指揮科日前接獲遊覽車上有民眾忽然失去意識，親友撥打一一九求救。
花蓮縣消防局表示，救護指揮科立即派遣高級救護員特搜大隊小隊長鍾汯澕、隊員謝宗佑及隊員呂韋翰，吉安分隊隊員郭忠諭及曾鴻儒出勤救護，由指揮科隊員商正輝線上即刻執行DACPR(線上指導心肺復甦術)。
消防局指出，一一九救護人員迅速到場後，初步評估接觸患者無呼吸脈搏，呈現OHCA(到院前心肺功能停止)狀態，立即給予高品質心肺復甦術CPR及使用AED監測心律與親友交接並詢問現場狀況。
病患親友表示，患者交談中突然失去意識，並倒臥在遊覽車走道上，隨即撥打一一九求救。救護車抵達後，高級救護技術員鍾汯澕及謝宗佑實施高級救命術，並將患者送往花蓮慈濟醫院由院方接手急救處置，串起生命之鏈，並於日前患者成功出院，挽回寶貴生命。
花蓮縣消防局表示，能讓突發瀕臨死亡病患存活，到院前救護車上高品質的心肺復甦術處置及到院後醫護團隊積極治療照護缺一不可，患者能成功救援的關鍵之一，在於當病患突發心跳停止（OHCA）倒地後的第一時間，旁邊有人緊急實施CPR能緩和缺氧傷害的最佳途徑。
消防局強調，因缺氧傷害持續發生，如身邊有人介入早期CPR急救可增加存活率，並有助提高病人清醒康復機會，在關鍵時刻發揮救人一命的功效，提高存活率，使民眾能回歸正常生活。
其他人也在看
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
30歲OL不運動「早餐菜單換這4樣」3個月瘦5kg！醫師也驚訝：脂肪肝消失了
在台灣，脂肪肝相當常見，平均每10人就有3人有相關問題。肝膽腸胃科醫師錢政弘分享一名30多歲上班族女性的案例，對方原本有輕度脂肪肝，在完全沒有增加運動量的情況下，僅透過調整早餐內容，3個月後回診照超音波，脂肪肝竟已消失，體重也從76公斤降到71公斤。姊妹淘 ・ 7 小時前 ・ 4
20多歲男胸部有青春痘！擠破竟長「大蜈蚣」
[NOWnews今日新聞]一名20多歲的男性胸部長了一顆青春痘，不小心擠破後，原以為只是輕微外傷，傷口卻遲遲無法癒合，持續增生到10多公分、寬4、5公分的疤痕，有如一條「大蜈蚣」，且有發癢、疼痛感。經...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
不是流感！中國「鼻病毒」大爆發 醫師警告：「沒特效藥」觸摸門把恐中招
[Newtalk新聞] 近期中國出現大量鼻塞、流鼻涕等感冒症狀的民眾，經檢查發現元凶並非流感，而是正處於流行高峰的「鼻病毒」。中國疾管中心警告，該病毒極為狡猾，不僅透過飛沫傳染，更能在門把、餐具上存活數小時。雖然多數症狀輕微且可自癒，但目前尚無特效藥與疫苗，民眾務必提高警覺。 根據陸媒《央視》報導，中國疾管中心觀測到門診中鼻病毒的檢測陽性率正持續走高，在南方部分省份，其盛行程度甚至超越了呼吸道合胞病毒，僅次於流感，成為近期導致呼吸道疾病的主因。這種極小的單股RNA病毒，是引發一般感冒的頭號推手。 北京大學人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師公丕花分析，鼻病毒與流感最大的不同在於，其主要表現為流清鼻涕、打噴嚏與鼻塞，全身性的嚴重症狀較少見。多數健康的人在感染後約7到10天就能自行康復，不像流感常伴隨高燒、劇烈頭痛或全身無力等現象。 然而，這類病毒的生存能力不容小覷。除了空氣飛沫擴散，鼻病毒在室溫環境下可維持活性達數小時，舉凡玩具、毛巾、餐具甚至門把都可能成為傳播的中轉站。民眾若手部觸摸到遭污染的物品，再不自覺揉眼睛或摸口鼻，便會輕易染病。由於目前缺乏針對性的特效藥與疫苗，防疫只能依靠勤洗新頭殼 ・ 1 天前 ・ 26
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 3 天前 ・ 13
研究揭露：血脂升高的元凶不是雞蛋而是「它」！3招降壞膽固醇
高血脂要少吃蛋還是少吃油？復健科醫師王思恒指出，許多人誤解蛋是血脂升高的元凶，但最新研究顯示，影響血液中壞膽固醇（LDL-C）升高的主要原因，並非雞蛋，而是飲食中的飽和脂肪。 最新研究揭露：血脂健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
早餐「喝這杯」恐腐蝕大腸！醫示警：罹癌率高一倍
部分民眾選擇不吃早餐，僅喝一杯滿是熱量的咖啡，或高糖能量果昔。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，早上的這杯「高糖飲料」其甜味劑、高果糖等成分會在空腹時刺激腸胃「可能正在慢慢腐蝕大腸」，研究顯示每日飲用含糖飲品超過10年者，大腸癌發生率可高出近一倍；待大腸癌前兆出現時再改可能已來不及，他建議早上第一杯可及早換成水、無糖茶、黑咖啡。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 10
出乎意料！藍莓冷凍3個月「抗癌力暴增25％」 竟比新鮮吃更營養
藍莓含有豐富花青素、維生素C等多種營養成分，被認為有助於抗氧化、防癌、減少自由基、護眼與保護心血管等多種功效。研究發現，冷凍藍莓因細胞壁遭到破壞，花青素含量較新鮮藍莓提升25%，維生素C流失率也更低，建議搭配無糖優格、堅果食用，能創造更高營養價值。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
卡到陰？台中女童看黑字變綠字、白牆冒彩光「頭暈半年」 醫揪罕病作祟
一名9歲女童近半年來在上課時出現異常視覺狀況，原本黑色的文字會突然變成綠色，看著白色地板或牆面時，眼前竟浮現如同熱像儀般的彩色殘影。這些畫面一開始僅維持數秒，後來延長至數分鐘，甚至伴隨頭暈不適，影響上課專注力與學習狀況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
罹糖尿病+腎臟病 她什麼都不敢吃「餓掉5公斤」！醫一招救回
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 60歲的黃女士，十年前被診斷出糖尿病後，便努力控制飲食、減少甜食，希望維持血糖穩定，但近期追蹤卻發現腎功能指數下降，十分擔心會走向洗腎，上網搜尋飲食資訊後，看到「低蛋白、低鉀、低磷」等原則，越看越焦慮，許多食物不敢吃，卻又不知道可以吃什麼，擔心得睡不著，短短幾個月體重減少五公斤，直到醫師建議採用「211 TOP餐盤」...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
美國飲食指南推「多吃紅肉、全脂乳」顛覆認知！台灣版本Q2將重新調整
美國川普政府近日公布最新飲食指南，顛覆過往建議，提倡多攝取肉類、乳製品、健康脂肪、蔬菜、水果，並將全穀類置於飲食底層，亦避免加工食品的攝取。衛福部長石崇良今（9）日透露，國內「每日飲食指南」今年也將更新，發布時間將延至第二季，以納入最新國際研究成果，將與國內專家討論。太報 ・ 1 天前 ・ 9
嘉榮泌尿科提醒男性留意攝護腺肥大警訊 別等尿不出來就麻煩了
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】67歲的林先生，半年來頻繁夜尿4、5次是常事，白天也常覺得尿不乾淨，也不以為意，台灣好報 ・ 1 天前 ・ 1
才跪30秒就痛！41歲女膝蓋無法跪 醫警告「這樣走路」膝蓋提前報廢
每天走路的步數往往高達好幾千步，走路這個動作雖然看起來簡單，但如果長期用錯誤姿勢走路，可能對身體造成慢性傷害。一名41歲的陳小姐因長期走路姿勢不正確，導致膝蓋與足底不舒服，每次只要一跪下，30秒後就出健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
雙高工程師「拒吃西藥」信自然療法 腎功能暴跌剩8
腎臟科醫師林軒任近期在臉書粉專分享一起令人遺憾的案例，一名工程師因擔心西藥傷害腎臟而拒絕治療，轉而投入國外自然療法社團的懷抱，沒想到5年後腎絲球過濾率從原本的40暴跌至僅剩8。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
冷氣團來急診連三天爆就醫潮！ 集中「三類病人」人數攀升
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 天氣轉冷，彰基醫學中心急診主任邱俊杰今（9）日指出，急診病患量明顯增加，光是1月6日至8日，急診病患人數就在多個方面呈現上升趨勢，以高血壓族群及其併發症患者為最主要的族群，以及因高血壓疾病所引發的併發症，例如頭暈、心血管疾病和中風等，另外消化道出血患者，亦有明顯的增加。 邱俊杰強調，民眾在天冷時，特別應注意以下健康控...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
膽固醇過高的飲食關鍵：哪些該吃、哪些要少？ft程涵宇營養師
膽固醇管理不只是短期調整，而需長期養成飲食與生活習慣的健康模式；透過均衡飲食、充足膳食纖維攝取、控制飽和脂肪攝入，再加上規律運動，都是控制膽固醇的關鍵。 https://apple.co/4pzqY0n https://bit.ly/3NiNdtO https://bit.ly/4qKyfvd https://bit.ly/3NafEu0 https://bit.ly/3YvC5MM （圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·吃對油反而能降膽固醇！醫揭「血管最愛的油」 煮飯常用這1種油恐害中風 ·愈減重膽固醇愈高？醫揪「飲食最大陷阱」 很多人都吃太多常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
天冷鬧「胃病」比夏天多4倍 醫曝四大原因你中了嗎？
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 冬天比較容易鬧「胃病」嗎？答案是肯定的。基隆長庚醫院健康檢查中心主任錢政弘強調，大約在40年前就有歐洲醫學論文指出消化性潰瘍特別容易發生在冬天，而夏天最少發生，相差最多可到4倍。背後原因，除了天冷引發的生理反應，還包括抽煙、喝酒和重口味飲食增加，提醒民眾留意。 韓國2021年也發表大規模回溯分析報告，研究針對2012...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
寒流奪命？台中72小時23人OHCA 這些人最危險
強烈冷氣團來襲，台中市消防局近72小時內，全市出動救護車急病送醫有66人，其中竟有23人為非創傷性到院前無呼吸心跳（OHCA），衛生局提醒，氣溫驟降或長時間處於濕冷環境，容易造成血管收縮、血壓上升，提高發生急性心肌梗塞與腦中風風險。隨著寒流來襲、日夜溫差擴大，衛生局局長曾梓展表示，溫差變化是心血管疾自由時報 ・ 23 小時前 ・ 1
薯條不是原型食物嗎？醫揭「減糖護腎」關鍵：戒掉這種飲料是第一步
文章也可以用聽的台灣被譽為「手搖飲王國」，街頭巷尾隨處可見各式飲料店，但在甜蜜滋味背後，卻潛藏著對腎臟與代謝健康的長期傷害。台北慈濟醫院腎臟內科主治醫師王奕淳指出，臨床觀察發現，許多民眾的腎功能逐漸惡化，往往並非在一夕之間，而是長年累積的不良飲食習慣所導致，其中高糖飲食正是最容易被忽略，卻殺傷力極強的關鍵因素。 王奕淳表示，不少人以為只要沒有明顯的不適症狀，就代表身體無恙，卻忽略了糖對腎臟的慢性傷害。「含糖飲料最好是不要喝，但現代人幾乎天天喝，長期高糖攝取，就是在默默傷害腎臟的健康。」他直言，減糖護腎的第一步，其實很簡單，就是戒掉含糖飲料，選擇無糖飲品，甚至連低糖的飲料都應該儘量避免。 除了含糖飲料之外，另一個常見的問題是過度攝取加工與精緻食品，像是香腸、培根等加工肉品，為了讓顏色漂亮、口感好、易保存，常常加了許多磷酸鹽；這些無機磷比天然食物裡的磷更容易被吸收，長期吃太多，對腎臟真的很吃力，而薯條、漢堡、披薩等高熱量食物，這些常見的速食不僅熱量高、營養密度低，還容易造成血糖快速上升。王奕淳說，長期血糖波動會破壞腎臟內腎絲球的過濾膜，進而導致纖維化，腎功能便會逐漸下降，最終可能演變為糖尿常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「子宮本來就是工具」陳昭姿驚人發言惹議！台大名醫施景中：沒老師會這樣教
[Newtalk新聞] 1月9日立法院審查人工生殖法修正草案時，民眾黨籍立委陳昭姿語出驚人表示「子宮本來就是工具」，引起網路社群強烈反彈。台大醫院婦產科權威醫師施景中隨即公開指責，強調無論是婦科專業還是醫學倫理課程，學校教育絕不可能傳達這類錯誤觀念。 針對陳昭姿宣稱子宮除了生孩子外毫務用處的說法，施景中舉出多項高品質臨床研究予以反駁。他分析指出，即便手術中保留了卵巢，一旦切除子宮，人體罹患高血脂等代謝異常或心臟血管病變的機率都會大幅提高，絕非對方口中的單一用途器官。 為了讓民眾理解器官價值，施景中援引過去被視為無用的「盲腸」作為對照。他說明，現代醫學早已證實盲腸具備調節免疫的能力，更是腹瀉發生時，體內益生菌用來暫避的關鍵空間，以此類推子宮絕非單純的工具。 施景中進一步分析，目前醫學界對子宮內的微環境調控仍有許多未解之謎，這種複雜的功能性不容忽視。他強調，子宮並非沒有其他價值，但也呼籲民眾若因疾病確實需要動刀切除，仍應聽從專業醫療建議。 網友在討論區紛紛留言批評陳昭姿的工具說，直指這類言論彷彿將活生生的女性當成生產機具，與人口販運或器官買賣的思維無異。不少人感嘆身體機能都有其存在價值，不新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 1