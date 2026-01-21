消防局在人潮聚集場所，加強宣導防範一氧化碳中毒常識

消防局到大賣場等人潮聚集場所，向民眾宣導防範一氧化碳中毒觀念。（記者張上耕攝）

記者張上耕／基隆報導

一月二十日適逢二十四節氣中的「大寒」，中央氣象署針對北部地區，發布低溫及大雨特報，濕冷天氣持續影響市民生活。

基市消防局為防範冬季常見的一氧化碳中毒事故，動員各分隊與義消宣導大隊，前往全市各大賣場、街道、及人潮聚集路段，加強一氧化碳防範宣導，提醒市民朋友留意居家安全。

消防局指出，天氣驟冷時，民眾為保暖往往緊閉門窗，若使用燃氣設備卻未保持良好通風，將大幅提高一氧化碳中毒風險。一氧化碳為無色、無味、無臭的氣體，極易在不知不覺中造成人員傷亡，素有「隱形殺手」之稱。

基隆多雨潮濕，許多住戶即便將熱水器設置於陽台，仍可能因天冷關閉陽台窗戶，或在陽台堆放雜物、晾掛衣物影響通風，導致瓦斯燃燒不完全而產生一氧化碳，增加中毒風險。可參考消防署的「一氧化碳濃度累積實驗」影片(https://www.youtube.com/watch?v=vIx_s_Eyh00 )。

消防人員於訪視及宣導過程中提醒，熱水器應安裝於空氣流通良好的位置，若環境條件不足，務必選用強制排氣型（FE式）熱水器，或改採電熱水器，以降低中毒風險。

面對大寒低溫，消防局長游家懿呼籲，市民記得「洗澡時，多開一扇窗；睡覺前，關閉不必要的電源」等安全守則。如對家中熱水器設置或燃氣設備安全有任何疑慮，歡迎隨時聯繫鄰近消防分隊申請居家安全診斷，守護寒冬中的居家安全。